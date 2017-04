Serban Nicolae, despre audierile din comisia parlamentara privind alegerile din 2009: Augustin Lazar nu este foarte lamurit cat trebuie sa vorbeasca si cat trebuie sa se abtina

Augustin Lazar "nu este foarte lamurit cat trebuie sa vorbeasca si cat trebuie sa se abtina", a spus Serban Nicolae, intr-o interventie telefonica la Antena 3.In opinia sa, "ajungem intr-o zona de ridicol si dl Lazar nu pierde niciun prilej de a se expune ridicolului"."Dl Lazar sa se ocupe de ce are de facut ca procuror general platit cu 300 de milioane de lei vechi pe luna si sa lase parlamentul" sa isi desfasoare activitatea pentru care a fost ales, a continuat senatorul PSD-ist.Acesta crede ca, "daca se va pune problema" ca Laura Codruta Kovesi sa fie invitata la audieri in aceasta comisie, sefa DNA nu "va refuza".Serban Nicolae sustine ca activitatea acestei comisii nu presupune "interferente cu activitatea procurorilor, acte de intimidare" la adresa justitiei, in conditiile in care Kovesi va fi invitata ca "persoana privata" si nu ca procuror sef al DNA."Nu s-ar pune problema ca ar fi audiata in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu", a continuat el, mentionand ca ar trebui audiate toate persoanele mentionate de Dan Andronic.Nicolae mai spune ca "sunt suspiciuni grave, nu rezonabile, cu elemente de certitudine unele dintre ele, in legatura cu fraudarea alegerilor din 2009" si aceeasi situatie se inregistreaza si in cazul referendumului pentru demiterea lui Traian Basescu.Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat, joia trecuta, proiectul de hotarare privind constituirea comisiei speciale de ancheta pentru verificarea "aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential" . Proiectul de hotarare va fi votat miercurea viitoare in plenul reunit al celor doua camere, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Potrivit documentului, comisia parlamentara ar urma sa aiba ca obiective, printre altele, determinarea "posibilului grad de implicare a unor institutii si/sau persoane in posibila viciere a rezultatului alegerilor prezidentiale", "verificarea legalitatii achizitionarii aplicatiilor si/sau serviciilor informatice utilizare de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii", "verificarea modului in care Serviciul de Telecomunicatii Speciale a asigurat serviciile de telefonie speciala si de comunicatii de voce si date, precum si posibilele interferente nelegitime in procesul electoral" si "verificarea modului in care au fost securizate rezultatele votarii in circumscriptiile din strainate precum si a modului in care au fost transmise informatii catre BEC".Amintim ca decizia de infiintare a acestei comisii de ancheta vine in contextul dezvaluirilor facute de Dan Andronic in Evenimentul Zilei in care afirma ca Laura Codruta Kovesi, George Maior, Florian Coldea si Gabriel Oprea erau implicati in procesul electoral din 2009, cand Traian Basescu a castigat al doilea mandat de presedinte.Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat insa, sambata, la Alba Iulia, ca magistratii pot fi audiati doar de catre alti magistrati si ca, in opinia sa, acestia nu au ce cauta in comisii de genul celei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Infiintarea comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009 va fi votata miercurea viitoare de plenul reunit, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. El a afirmat ca Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, ar urma sa fie chemata sa dea explicatii in fata acestei comisii."Dupa parerea mea, magistratii nu au ce cauta in astfel de comisii. Magistratii pot fi verificati si audiati doar in cadrul legal al audierii de catre un alt magistrat", a afirmat procurorul general, citat de Agerpres.