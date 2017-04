Tariceanu, despre audierea lui Kovesi la comisia privind prezidentialele: Si Clinton a fost audiat cand era presedinte

Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, despre eventuala chemare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, la comisia parlamentara de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, ca toti cei chemati la Parlament pentru audieri trebuie sa vina, dand in acest sens exemplul presedintelui american Bill Clinton, care a fost audiat de Senatul SUA in timp de era sef al statului. El a adaugat ca Liviu Dragnea, desi condamnat penal pentru fraude la referedumul din 2012, nu are niciun impediment legal sa conduca o comisie parlamentara de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, informeaza News.ro.„Toti cetatenii romani au drepturi si obligatii egale, toti suntem egali in fata legii. Daca Parlamentul hotaraste constituirea unei comisii de ancheta si hotaraste sa audieze o serie de persoane care pot sa aiba informatii relevante, cred ca este obligatia tuturor, fara niciun fel de exceptie sa se prezinte in fata comisiei”, a declarat Calin Popescu Tariceanu, intrebat daca Laura Codruta Kovesi are sau nu oblugatia sa vina in fata unei comisii parlamentare de ancheta avand in vedere ca este procuror.Tariceanu a dat ca exemplu, pentru a-si sustine afirmatia, situatia presedintelui american Bill Clinton, audiat de Senatul SUA in scandalul sexual cu Monica Lewinski.„Daca noi ne referim la tara pe care o privin cu extrema admiratie, Statele Unite, acolo nu foarte demult, in timpul mandatului presedintelui Clinton, presedintele SUA a fost convocat in pentru audieri la comisia senatoriala de ancheta si s-a prezentat. si nu era procurorul Statelor Unite, ci era presedintele Statelor Unite. Deci daca vrem sa acceptam regulile democratiei asa cum sunt ele, atunci cred ca trebuie sa fie obligatia tuturor sa se prezinte la comisia parlamentara de ancheta si nu exista categorii speciale care sa fie scutite de aceasta obligatie”, a mai adaugat Tariceanu.Intrebat daca un condamnat penal pentru fraude la referendum, Liviu Dragnea, poate conduce o comisie parlamentara care sa ancheteze eventuale fraude la alegerile prezidentiale din 2009, Tariceanu a spus ca nu exista niciun impediment in acest sens.„Poate fi (Dragnea presedintele comisiei de ancheta - n. red.), nu exista niciun fel de impediment pentru aceasta situatie. Va rog sa cititi legea”, a replicat liderul ALDE.