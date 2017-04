Nicolae Robu a fost ales presedintele PNL Timis

Nicolae Robu a castigat detasat alegerile pentru functia de presedinte al PNL Timis, cu 255 de voturi, in timp ce contracandidatul sau Alin Nica, primarul comunei Dudestii Noi, a obtinut 142 de voturi, a scrie News.ro. Robu i-a criticat pe primarii liberali care in ultimele luni au facut opozitie in partid si chiar si-au dat demisiile in bloc din Biroul Politic Judetean in urma unor discutii aprinse cu Nicolae Robu. In discursul sau rostit dupa anuntarea rezultatului alegerilor, Robu a vorbit despre un SMS ”de intoxicare” care a circulat vineri seara printre liberali, dar a spus ca este deschis colaborarii inclusiv cu criticii sai.





La conferinta judeteana de alegeri a PNL Timis au fost prezenti, sambata, peste 400 de delegati din judet, printre care primari, consilieri locali si judeteni, parlamentari.





In urma alegerilor, candidatul Nicolae Robu a obtinut 255 de voturi, in timp ce cel de-al doilea candidat, primarul comunei Dudestii Noi, Alin Nica, a obtinut 142 de voturi. Noua voturi au fost nule.





Nicolae Robu a criticat o parte dintre primarii liberali, care in ultimele luni au facut opozitie in cadrul partidului si chiar si-au dat demisiile in bloc din Biroul Politic Judetean in urma unor discutii aprinse cu Nicolae Robu.





In discursul sau, dupa anuntarea rezultatului alegerilor, Nicolae Robu a vorbit despre un SMS ”de intoxicare” care a circulat vineri seara printre liberali, dar a spus ca este deschis colaborarii inclusiv cu criticii sai.





”Va multumesc din suflet tuturor celor care mi-ati fost alaturi, m-ati votat si ati aderat la o platforma cu un set de principii si o echipa. Bucuria a fost umbrita de atmosfera din PNL, este umbrita de cand un numar mic de colegi, dar existent, ne-a facut viata amara saptamana de saptamana, e umbrita de ceea ce azi noapte s-a intamplat cu SMS-ul de intoxicare. Nu pot sa nu spun aceste lucruri, dar spunandu-le mai adaug ceva: sper ca acesti colegi care au dezonorat partidul in acest timp pot fi si altfel si de la mine vor gasi toata deschiderea. Eu sunt strain de ideea de ranchiuna si am dovedit-o pe tot parcursul vietii mele, dar vreau sa arat incepand de acum ca vom face si contez pe dumneavoastra, tot ce se regaseste in platforma. Sunt omul care accepta critici fara nici cea mai mica suparare, dar cu totii trebuie sa avem o conduita care sa ne onoreze pe noi si sa onoreze partidul nu sa ne decredibilizeze in afara partidului. (...) Fiti convinsi ca va voi fi presedinte tuturor”, a spus Nicolae Robu.





Nicolae Robu conduce PNL Timis din anul 2008. El si-a dat demisia din functie in 2016, in urma alegerilor parlamentare, nemultumit de rezultatul slab obtinut de liberali. Dupa demisie, Robu a fost lider interimar al liberalilor din Timis, pana la finalul conferintei de alegeri judetene care s-a desfasurat, sambata, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara.