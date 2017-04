Tariceanu la congresul ALDE: Nu mi-a venit sa cred ca multi tineri sustin binomul Coldea - Codruta. In anii '90 tinerii aveau o atitudine feroce impotriva binomului comunist Ceausescu si Lenuta

El a adaugat ca "Ei nu inteleg, din pacate, acesti tineri, pericolul incalcarii drepturilor si libertatilor cetatenilor, pentru ca, spre deosebire de tinerii anilor '90, nu au trait experienta traumatizanta a comunismului. Din pacate, avem si noi vina noastra pentru aceasta stare de fapt. Nu am gasit metodele de a comunica eficient cu noua generatie de tineri si am lasat ca dezamagirea lor sa fie manipulata si manevrata de oameni fara scrupule. Si i-au folosit pe acesti tineri ca masa de manevra."Tariceanu considera si ca o serie de institutii care aveau ca atributie lupta impotriva coruptiei au ajuns sa fie afectate de "coruptia de putere": "Luptand de zor impotriva coruptiei, depasind chiar planul, o serie de institutii chemate sa combata acest flagel au ajuns sa fie ele insele cuprinse de un virus extrem de periculos pentru democratie si anume coruptia de putere. Aud in ultimul timp tot mai des o vorba: statul suntem noi. Eu vreau sa va spun clar si raspicat: noi nu poate insemna decat cetatenii si reprezentantii acestora alesi prin vot. Statul suntem noi nu trebuie sa insemne o mana de oameni fara legitimitate democratica care decid la sprit rezultatul alegerilor si care cenzureaza deciziile politice, sociale sau economice. Viitorul Romaniei depinde de forta noastra de a intari democratia, de a avea institutii puternice si lideri alesi prin vot democratic."