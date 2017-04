Emil Constantinescu, elogiu pentru Tariceanu la congresul ALDE: Este printre putinii lideri din Romania cu viziune asupra lumii

"Avem nevoie de lideri adevarati. La o conjuctie a vietii mele si a istoriei i-am cunoscut pe Ronald Reagan, pe Margaret Thatcher, pe Helmuth Kohl, pe Gorbaciov. Acesi oameni aveau o viziune asupra lumii (¬) Avem astfel de lideri in Romania? Putini, iar unul e aici in sala. Este datoria mea sa vorbesc despre el", a spus Emil Constantinescu, referindu-se la Calin Popescu Tariceanu, de la tribuna congresului ALDE.Fostul presedinte a spus ca Tariceanu a fost un om care a reusit sa aduca spiritul liberal in Romania, participand la reconstructia PNL dupa 1989: "Tariceanu a fost un om, apoi a devenit un lider care a participat la toate constructiile democratice in momente cand Romania era dominata de fosta securitate pana in 1996. De fiecare data, in tulburarile din PNL, a fost de partea buna, corecta (¬) A condus campania mea electorala si ii multumesc pentru asta."Intr-un discurs selectiv cu faptele istorice si lung de aproape o jumatate de ora, Emil Constantinescu a explicat de ce s-a retras de pe scena politica in 2004, pentru ca "a inteles imediat" fenomenul "care avea sa aiba consecinte grave pentru istoria Romaniei din ultimii 13 ani". "Fenomenul" la care se refera Constantinescu a fost constituirea Aliantei D.A., ca urmare a faptului ca "structurile securisto-comuniste impotriva carora am luptat au hotarat ca e mai bine pentru ele sa lucreze cu partide de dreapta".Emil Constantinescu si-a incehiat discursul spunand ca "Tariceanu reprezinta singura speranta pentru un adevarat Partid National Liberal".Sambata are loc, la Parlament, congresul ALDE pentru alegerea noului presedinte al partidului. Singurul candidat este Calin Popescu Tariceanu.