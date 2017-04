Congresul ALDE continua sambata. Tariceanu candideaza la functia de presedinte

Copresedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a anuntat vineri ca va candida la functia de presedinte al partidului.Celalalt copresedintele ALDE, Daniel Constantin, a precizat ca nu va participa la congres pe motiv ca acesta e "nestatutar organizat si serveste interesului unui singur om".Vineri, Statutul ALDE a fost modificat, iar sambata vor lua cuvantul invitatii la congres, vor fi dezbatute patru rezolutii si vor fi votate organismele statutare."Din cei 33 de membri ai Biroului Politic Executiv, 17 sunt vicepresedinti, iar 16 membri. De asemenea, vor mai fi alesi 12 membri supleanti. Alegerea se va face in mod liber, nu exista lista. Se depun candidaturile si in ordinea descrescatoare a voturilor vor fi stabiliti cei care devin membri in Biroul Politic Executiv. Primii 17 vor detine functia de vicepresedinte si urmatorii 16 functia de membru. Voi candida la functia de presedinte", a afirmat Tariceanu, vineri, dupa Delegatia Permanenta a ALDE.El a spus ca vor fi mai multe niveluri de structuri de conducere. "Forul suprem in orice partid este Congresul, sub Congres este Delegatia Permanenta, sub Delegatia Permanenta este Biroul Politic Central, sub Biroul Politic Central este Biroul Politic Executiv de care v-am vorbit inainte si apoi este presedintele. Sigur ca structurile executive intr-un partid sunt alcatuite in principal din presedinte si Biroul Politic Executiv. Asa va fi la ALDE, urmand sa utilizam pentru anumite atributii si celelalte structuri pe care le-am definit - Biroul Politic Central si Delegatia Permanenta", a explicat Tariceanu.Cele patru rezolutii, care vor fi supuse sambata dezbaterii si votului, sunt intitulate "Pentru o cultura politica a libertatii", "Noua generatie de intreprinzatori romani trebuie sa se simta la ea acasa in Romania", "Ca sa fim prin noi insine, trebuie, in primul rand sa fim noi insine" si "Legea in slujba cetateanului, nu contra lui".