Membrii ALDE au liber la laudat alte partide. Norica Nicolai: Trebuie sa inventam normalitatea in politica

Europarlamentarul Norica Nicolai le-a prezentat delegatilor veniti la congres principalele modificari ale statutului partidului, spunandu-le acestora ca membrii ALDE care vor lauda activitatea altor formatiuni politice nu vor mai fi exclusi din partid, motivand ca astfel au inventat "normalitatea in politica", relateaza news.ro.



"Anecdotic fie spus, atunci cand am procedat la aceste modificari, la incetarea calitatii de membru se afla un text in care se afirma ca cei care vorbesc sau lauda activitatea sau actiunile altui partid nu mai pot face parte din ALDE. Noi cred ca trebuie sa inventam normalitatea in politica si sa vorbim bine despre cei care fac bine, mai ales ca suntem intr-o alianta si opinia mea este ca pana acum aceasta alianta este singura formula politica care face bine Romaniei. Asa ca, aveti voie sa nu criticati PSD-ul atunci cand respecta valorile liberale si nu mai este un impediment pentru calitatea de membru de partid", le-a spus Norica Nicolai delegatilor de la congresul ALDE.

Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) are programat vineri si sambata, la Palatul Parlamentului, Congresul pentru votarea noului statut si alegerea noii conduceri.

Congresul ALDE a inceput vineri la ora 16:00 in sala Alexandru Ioan Cuza a Palatului Parlamentului si a fost precedat de reuniunile Biroului Politic Central, la ora 13:00, si a Delegatiei Permanente Nationale, la ora 13:30.

Principalul punct de pe ordinea de zi a congresului de vineri este votarea noului statut al formatiunii.

Sambata, incepand cu ora 10:00, in cea de-a doua zi a congresului ALDE, va fi aleasa noua conducere a formatiunii si vor fi votate trei rezolutii si motiuni, una vizand economia, cealalta situatia politica, iar a treia statul de drept.