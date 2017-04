Rizea: Sebastian Ghita i-a spus proprietarului hotelului din Vaslui, Adrian Porumboiu, ca PRU va plati pentru cazare / Patronul Paralela 45 si-a facut reclama

Fostul deputat Cristian Rizea a declarat, vineri, ca nu el avea obligatia sa plateasca pentru zilele in care a stat la hotelului din Vaslui, ci PRU, cu care a fost incheiat contractul, iar proprietarul hotelului, Adrian Porumboiu, vorbise cu Sebastian Ghita, in prezenta sa, inainte de inceperea campaniei electorale, ca partidul va plati, scrie news.ro. Despre biletele de avion neachitate agentiei de turism Paralela 45, Rizea a spus ca nu a primit nici o notificare sau factura din partea agentiei timp de doi ani.



"Intrebati-l, va rog, pe proprietarul acelui hotel, domnul Adrian Porumboiu, daca la inceputul campaniei electorale, cu o zi inainte de depunerea listelor, cand s-a luat decizia de a candida din parte PRU la Vaslui, a avut o intalnire cu mine si cu Sebastian Ghita in hol la Intercontinental, in barul de jos, in care Ghita i-a spus foarte clar ca acel contract se va incheia pe partid si partidul va plati", a spus Cristian Rizea, la iesirea din sala de judecata de la instanta suprema, unde se judeca dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani.

Rizea a precizat ca, si dupa alegerile parlamentare, Adrian Porumboiu a primit un telefon de la Sebastian Ghita in care acesta i-a spus ca PRU va plati pentru cazarea sa la hotelul din Vaslui.

"La Vaslui am stat opt nopti, dovada stau biletele de avion. Eu veneam Bucuresti - Iasi si de acolo cu o masina la Vaslui. Intrebati-l pe Porumboiu daca dupa alegeri a primit un telefon de la Ghita, in care i s-a spus ca partidul va plati. Au trecut cinci luni de zile, domnii nu au facut nimic si atuncea au inceput cu diverse sms-uri de santaj sa le platesc eu din buzunar. Este un contract intre partid si hotel. Partidul are multe datorii, asa este. Daca va veti duce la sediul central, veti vedea ca nici chiria nu si-au platit-o Bogdan Diaconu si ceilalti, iar PRU este in executare silita. Contractul de cazare este semnat de PRU si unitatea hoteliera respectiva", a mai spus Rizea.

Fostul deputat a vorbit si despre o discutie care ar fi avut loc intre omul de afaceri Adrian Porumboiu si Sebastian Ghita, in care primul se plangea de presiunile la care era supus de catre fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea.

"Intrebati-l pe Porumboiu daca s-a plans lui Sebastian Ghita despre presiunile pe care domnul Coldea le facea asupra lui si ca dosarul pe care-l are este din cauza presiunilor facute de Coldea. Eu va spun ce am auzit, a fost o discutie intre dansii, n-am participat", a spus Rizea.

Despre biletele de avion neachitate agentiei de turism Paralela 45, Cristian Rizea a spus ca aceasta este "o a doua mizerie".

"Domnul Alin Burcea a venit la mine doi ani sa ma cunoasca, cand inca eram potential candidat pentru Primaria Sectorului 5. A venit la mine la birou si mi- a zis ca vrea sa fim prieteni deoarece activitatea domniei sale se desfasura in Sectorul 5. M-a invitat sa vizitez agentia de turism, m-a invitat la ziua domniei sale, la Mamaia. Acele bilete le-am luat pentru perioada iulie-august, iar la trei luni de zile a insistat sa fac vacanta in casa sa din Poiana Brasov. Doi ani nu trimiti o notificare sau o factura si dintr-o data iesi in presa si spui ca nu am platit biletele. Si-a facut reclama", a mai spus Rizea.

Fostul deputat PSD Cristian Rizea datoreaza de circa doi ani companiei Paralela 45 aproximativ 4.000 de euro pentru zece bilete de avion pe ruta Bucuresti-Nisa, declara, in 12 aprilie, pentru News.ro, proprietarul agentiei de turism, Alin Burcea, care considera ca Rizea este "un escroc in serie care nu a vrut nicio clipa sa plateasca aceste bilete" si sustine ca orice incercare de a-si recupera banii s-a dovedit un esec.

"De aproape doi ani imi datoreaza aceasta suma. Mi-a cerut niste bilete de avion pe Nisa. Vreo zece bilete de circa 4.000 euro. Eu am aflat ulterior ca era o gasca intreaga din Romania care mergea la Monte Carlo. La momentul respectiv, Rizea era presedintele PSD Sector 5, deci am mers pe incredere intr-un deputat in Parlamentul Romaniei, nu era un tigan din Colibasi", a spus Burcea.

Patronul Paralela 45 a mentionat ca a incercat pe diverse cai sa ajunga la Rizea ca sa isi recupereze banii, dar nu a reusit. "Isi schimba telefonul din doua in doua saptamani. A disparut ca magarul in ceata. L-am vazut anul trecut anchetat de Politie, iar acum am scris o postare pe Facebook, pentru ca am vazut ca a mai dat teapa unui hotel", a precizat Burcea.

Fostul deputat PSD Cristian Rizea si un prieten de-al sau, Ciprian Tirdea, care au candidat anul trecut din partea PRU la alegerile parlamentare, au stat, in timpul campaniei electorale, la Hotelului Racova din Vaslui, unde au mancat si baut fara sa achite serviciile hoteliere in valoare totala de peste 43.000 de lei, sustin reprezentantii hotelului.

Potrivit acestora, cei doi politicieni au plecat chiar in noaptea alegerilor generale din cele doua camere pe care le inchiriasera la inceputul lui noiembrie, fara a plati pentru cazarea de care au beneficiat pe perioada celor 40 de zile. De asemenea, Cristian Rizea si Ciprian Tirdea au semnat si toate notele de plata de la restaurantul hotelului, unde au mancat, bonuri pe care, de asemenea, nu le-au achitat.

Suma totala pe care cei doi o au de platit la hotelul din Vaslui se ridica la 43.220 de lei. Cea mai mare factura ca valoare, respectiv 40.803,99 lei, este pe numele lui Ciprian Tirdea, cel care, de altfel, a semnat majoritatea notelor de plata de la restaurant, unde politicienii au oferit mancare si bautura la zeci de persoane pe perioada desfasurarii campaniei electorale.

"Chiar in noaptea alegerilor, cei doi au plecat fara sa anunte pe nimeni, lasand cheile de la camere fie in usa, fie aruncate pe un pat. A doua zi, am reusit sa-i contactam telefonic si au spus ca vor achita, apoi au inceput sa paseze de la unul la altul, pana nu au mai raspuns la telefon. In consecinta, am luat legatura cu presedintele partidului, domnul Diaconu, care, la fel, ne-a promis ca se rezolva ca, apoi, nici dumnealui sa nu ne mai raspunda la telefon", a declarat, pentru News.ro, directorul Hotelului Racova, Razvan Condurache.

Reprezentantii hotelului au apelat in decembrie 2015 la executori judecatoresti, care i-au notificat pe cei doi politicieni cu privire la facturile pe care le au de achitat pentru serviciile de care au beneficiat la unitatea hoteliera. Dupa ce acestia nu au raspuns la notificarile de plata, reprezentantii hotelului au decis sa recupereze in instanta contravaloarea serviciilor prestate.

In martie 2016, deputatul PSD Cristian Rizea a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani, alaturi de omul de afaceri Lucian Coltea, care i-ar fi dat 300.000 de euro ca sa intervina la RAAPPS pentru retrocedarea unui teren intr-o zona rezidentiala din Bucuresti si la Primaria Chiajna pentru un teren aflat in litigiu.