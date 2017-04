Filialele PNL din Ardeal au decis sa nu il sustina pe Busoi la sefia PNL, daca acesta va candida/ Se asteapta decizia lui Ilie Bolojan in privinta unei candidaturi - surse

Potrivit surselor citate, decizia impotriva lui Busoi a fost aproape unanima, presedintele interimar Raluca Turcan fiind singura care nu s-a pronuntat.Intalnirea a fost convocata la propunerea fostilor lideri Alina Gorghiu si Vasile Blaga.Surse din partid au declarat ca Bolojan va lua o decizie dupa o sedinta a filialei judetene de miercuri, insa apropiatii acestuia sustin ca sunt sanse mici ca acesta sa candideze, un motiv fiind acela ca nu doreste sa renunte la functia de primar.In acest caz, spirjinul Ardealului, unde sunt filialele cu scorurile cele mai mare in alegeri si mai multi alesi locali - intre care Mircea Hava (Alba Iulia), Ilie Bolojan (Oradea), Emil Boc (Cluj), Nicolae Robu (Timisoara) - se va duce catre Ludovic Orban. A existat si discutia unei sustineri pentru o candidatura din randul filialelor cu performante in alegeri.Orban nu a fost prezent la sedinta de la Cluj, insa a fost prezent Catalin Predoiu, celalalt candidat anuntat oficial pana acum.Pe langa Cristian Busoi este vehiculat si numele Ralucai Turcan, insa aceasta a declarat in mai multe randuri ca nu intentioneaza sa candideze.