Liviu Dragnea il critica din nou pe ministrul Justitiei si promite ca va rezolva in Parlament problemele din proiectul de modificare a Codurilor penale, precum absenta unui prag pentru abuzul in serviciu

"Ma asteptam (...) sa apara de acum doua-trei saptamani in aceasta dezbatere publica. Acum o sa stea inca o luna, am inteles, in dezbatere public, din nou, si o sa ajunga in Parlament, in asa fel incat sa nu se realizeze in aceasta sesiune parlamentara. Eu am inteles ca lucrurile trebuie asezat, nu trebuie facute in salturi, dar poate totusi le facem in aceasta viata", a afirmat Liviu Dragnea.Intrebat ce parere are despre proiect, Dragnea a raspuns ca nu a apucat sa il vada, dar a comentat absenta unui prag pentru abuzul in serviciu din initiativa Guvernului, notand ca atunci cand CCR a dat decizia in care a cerut un astfel de mecanism, Tudorel Toader, actualul ministru al Justitiei, era judecator."Oamenii cand ajung in alte functii se mai schimba, intra in contact cu alte institutii, isi mai schimba privirea, isi mai schimba gandirea, isi mai schimba atitudinea", a spus liderul PSD.Liviu Dragnea a adaugat ca toate aceste "probleme" vor fi "rezolvate" in Parlament.