UPDATE Congresul ALDE: Tariceanu, singurul candidat la functia de presedinte; vor fi alesi 17 vicepresedinti/ Tariceanu: "Se ne felicitam ca suntem a treia forta politica din Romania!"

Tariceanu a precizat vineri, la finalul Delegatiei Permanente dinainte de Congres, ca vor fi alesi 33 membri ai Biroului Politic - 17 vicepresedinti, 16 membri in BP si 12 membri supleanti."Alegerea se va face in mod liber, nu exista lista, se depun candidaturile si in ordinea descrescatoare a voturilor vor fi stabiliti cei care vor deveni membri in BP" a spus Tariceanu.Potrivit lui Tariceanu, modificarile la statut care vor fi votate vineri prevad mai multe nivele de structuri de conducere, si anume, sigur ca forul suprem este Congresul, sub Congres este Delegatia Permanenta, sub Delegatia Permanenta este Biroul Politic Central, sub Biroul Politic Central este Biroul Politic Executiv si sub acesta este presedintele.Delegatii prezenti vineri vor vota si patru rezolutii. "Doua dintre ele pe teme iminamente politice, prima este legata de drepturile si libertatile cetatenesti si functionarea statului de drept, a doua e referitoare la rolul Romaniei in Europa si rolul pe care Romania trebuie sa il joace in perspectiva evolutiei UE, a treia este o rezolutie referitoare la situatia de suprareglementare care functioneaza in Romania unde avem un numar imens de legi, hotarari de guvern, ordonante care se suprapun si care fac ca justitia sa fie greu accesibila cetatenilor. A patra rezolutie va fi una pe teme exclusiv economice si sociale" a precizat el.Congresul se desfasoara in umbra scandalului dintre Tariceanu si Daniel Constantin. Saptamana trecuta, Tribunalul Bucuresit a decis sa respinga contestatia pe care Daniel Constantin si cei cativa apropiati ai acestuia au depus-o pentru suspendarea Congresului, ei reclamand modul in care s-a facut convocarea acestui congres de catre Delegatia Permanenta.Ulterior, Daniel Constantin a anuntat pe Facebook ca va ataca cu recurs aceasta decizie. "Congresul convocat de Calin Popescu Tariceanu este, asa cum am mai spus, unul abuziv. Am luat la cunostinta de prima decizie a instantei si am contestat-o cu recurs. In continuare exista un proces pe rolul instantei, un proces pe fond, care trebuie judecat si care va spune in final daca comportamentul lui Tariceanu si deciziile acestuia sunt democratice sau abuzive, asa cum am sustinut si sustin in continuare," a scris Constantin pe Facebook.Mai mult, el urma sa conteste si fuziunea PC - PLR care a dus la formarea ALDE.La inceputul lunii, Daniel Constantin a blocat conturile partidului, potrivit unor surse citate de News.ro. Calin Popescu-Tariceanu, celalalt copresedinte al ALDE, a declarat pe 6 aprilie ca acesta doar a "incercat" sa le blocheze."A incercat sa le blocheze. Ce ati aflat, ce a aparut in presa nu pot sa va confirm. Hai sa zicem ca a incercat", a declarat Calin Popescu Tariceanu intrebat despre situatia conturilor ALDE.Chestionat in continuare daca el are in acest moment acces la conturi, Tariceanu a evitat un raspuns clar."Eu, ca presedinte al partidului, nu ma ocup de conturile partidului asta ca sa fie clar. Nu e treaba presedintelui partidului", a replicat el.