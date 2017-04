Tariceanu, deranjat de intrebarile presei despre contestarea Congresului in instanta: "Gata, alta intrebare"/ Despre Daniel Constantin: "Ramane simplu membru. Nu ma intereseaza subiectul"

Tariceanu a fost intrebat ce se va intampla cu deciziile luate de Congres avand in vedere ca este in derulare procesul privind contestarea formulata in instanta de Daniel Constantin privind convocarea congresului."Partidul este inregistrat, in buna ordine, congresul actual nu decide asupra crearii unui partid nou. Am hotarat o serie de modificari la statut pe care congresul le va adopta sau nu si in functie de aceste modificari se vor desfasura alegerile pentru functiile de conducere asa cum se intampla la orice partid" a spus Tariceanu."Va rog, haideti... Nu va imaginati ca alegerile intr-un partid sunt decise de instanta. Alegerile in partid sunt decise de delegatii la congres. Da? Gata, alta intrebare", a continuat el vizibil iritat atunci cand jurnalistii au insistat pe acest subiect."Noi avem un congres politic. Orice congres politic al unui partid se refera la lucrurile importante care sunt cele politice. In cazul in care exista modificari statutare, tot congresul le adopta si asa am procedat si noi. Daca aveti alte intrebari. Altceva nu mai comentez" a completat el, citat de News.ro.Nici cand a fost intrebat de blocarea conturilor partidului acesta nu a vrut sa raspunda.Tariceanu a fost intrebat apoi si despre Daniel Constantin si despre postarea acestuia pe Facebook "Ramane simplu membru", a precizat Tariceanu, adaugand ca nu Congresul se ocupa cu excluderi. Nu ma intereseaza acest subiect", a incheiat presedintele Senatului.Congresul ALDE incepe vineri, la Parlament, cand se vor vota modificari la statut, urmand ca sambata sa se aleaga conducerea. Pana acum, Tariceanu este singurul candidat la functia de presedinte.