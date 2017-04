Klaus Iohannis participa marti la dezbaterea "Presedintele Romaniei in dialog cu mediul de afaceri"

Evenimentul "Presedintele Romaniei in dialog cu mediul de afaceri", initiat de Administratia Prezidentiala si organizat cu sprijinul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, reprezinta un cadru de consultare si dezbatere a directiilor de dezvoltare economica a Romaniei.Presedintele Klaus Iohannis va avea un dialog cu reprezentanti ai mediului de afaceri, intreprinzatori romani si investitori straini, reprezentanti ai companiilor mari si ai intreprinderilor mici si mijlocii, in vederea dezbaterii prioritatilor si provocarilor cu care se confrunta mediul de afaceri romanesc, se mai arata in comunicat."Avand in vedere obiectivele Proiectului de tara, initiat de Presedintele Romaniei, de a fundamenta si dezbate directiile de dezvoltare a tarii noastre, discutiile din cadrul evenimentului se vor axa pe elementele de viziune economica din partea mediului de afaceri, pe necesitatea sustinerii antreprenoriatului romanesc si a competitivitatii economice a Romaniei, care sa consolideze prosperitatea romanilor pe termen lung", mai precizeaza Administratia Prezidentiala.