Daniel Constantin, inainte de Congresul ALDE: "Abuzul primeaza in fata democratiei interne. Nu voi participa la un congres convocat in mod nestatutar, pentru a servi interesului unui singur om"

Constantin a constat in instanta convocarea Congresului ALDE, in care cel mai probabil Tariceanu va fi ales presedinte unic, insa Tribunalul Bucuresti i-a repins contestatia. Deputatul a anuntat ca va face recurs si ca va contesta si fuziunea PC-PLR care a dus la formarea ALDE.In plus, Constantin anunta ca va continua "planul politic" pe care il are de cand a condus Partidul Conservator.Mesajul lui Constantin:"Astazi, ceea ce ar fi trebuit sa fie o zi in care ALDE sa iasa intarit, a fost transformata intr-o zi in care abuzul primeaza in fata democratiei interne. Nu voi participa la un congres convocat in mod nestatutar, pentru a servi interesului unui singur om.Mi-as fi dorit ca la congres sa le multumesc tuturor membrilor ALDE care au muncit cu adevarat pentru ca partidul sa fie astazi in parlament si la guvernare. O voi face insa de fiecare data cand ma voi intalni cu ei.Dar in mod special, am pretuire pentru colegii din Partidul Conservator, pe care l-am reprezentat timp de 7 ani in calitate de presedinte. Am preluat conducerea PC in 2010, cand partidul avea numai 4 parlamentari, iar in 2012 am ajuns sa avem 21 de reprezentanti in parlament. Din acesti 7 ani, Partidul Conservator a fost reprezentat in actul de guvernare timp de aproape 4 ani, prin oameni competenti, valorosi, care au demonstrat profesionalism in exercitarea functiilor publice.Sunt bucuros ca, spre deosebire cativa colegi care spun astazi ca "ei sunt ALDE" si care vor candida la functii de conducere, eu am facut parte dintr-un singur partid toata viata mea politica!Ma bucur ca am reusit totodata, in aceasta perioada, sa pun umarul la constructia celui mai important proiect politic de dupa 1989, Uniunea Social Liberala. Partidul Conservator, sub coordonarea mea si a echipei de conducere a dovedit ca a fost un partener de incredere in constructiile politice din care a facut parte, in cea mai mare parte a timpului alaturi de PSD.Sunt onorat sa constat ca dupa acesti ani, am in continuare alaturi de mine o echipa puternica, inchegata, pregatita sa lupte pentru principii democratice. Lor le datorez respect si fata de ei am in continuare obligatia de a continua planul politic pe care l-am inceput cand am fost ales presedinte al Partidului Conservator."