PNL si PMP contesta la Curtea Constitutionala o lege privind folosirea limbii materne in spitale, dupa ce au votat-o in unanimitate in Parlament/ UDMR: "Este o atitudine ostila"

Proiectul instituie obligativitatea folosirii limbii materne si in spitalele si centrele de asistenta sociala din localitatile unde populatia minoritara depaseste 20%, dar include si un nou prag alternativ, de cel putin 5.000 de persoane.Interesant este ca cei care au contestat legea au votat-o in unanimitate la votul final din 11 aprilie - vezi aici votul electronic Ce sustin cei care contesta legea, potrivit comunicatului PNL:"Proiectul obstructioneaza activitatea institutiilor vizate si greveaza autoritatile locale de sume pentru care nu este prevazuta sursa de finantare. Solicitarea a fost semnata de deputatii grupului PNL si ai PMP.Reglementarea adoptata recent de Camera Deputatilor cuprinde norme care incalca principii constitutionale referitoare la principiul egalitatii in fata legii si al nediscriminarii. In acelasi timp, au fost incalcate principii de reglementare referitoare la caracterul organic al actelor normative, care nu pot fi modificate prin intermediul unor acte ordinare.Totodata, contrar reglementarilor de principiu care privesc asigurarea folosirii limbii materne in unitatile administrative cu o pondere de 20% a minoritatilor nationale, se instituie un criteriu alternativ de 5.000 de locuitori in cazul unitatilor sanitare si de asistenta sociala.Aceasta reglementare depaseste cadrul asigurat minoritatilor nationale si este de natura a institui un criteriu discriminatoriu inclusiv fata de cetatenii romani de alte etnii.In plus, contrar jurisprudentei Curtii Constitutionale, proiectul de lege nu prevede sursele de finantare necesare punerii in aplicare a acestuia.Mentionam cu acest prilej ca actualul cadru legislativ in vigoare privitor la minoritatile nationale asigura un grad de protectie ridicat al acestora in raport cu exigentele europene in materie, fata de care PNL si-a adus contributia de-a lungul timpului."UDMR a trimis un comunicat de presa, semnat de liderul Kelemen Hunor:"O astfel de atitudine demonstreaza, din nefericire, ca aceste partide nu dau dovada de deschidere si respect pentru minoritatile nationale, desi se folosesc adesea de acesti termeni in retorica pe care o adopta in aparitiile publice. In documentul inaintat Curtii Constitutionale, semnat de 124 de deputati, acestia afirma ca proiectul de lege initiat de UDMR nu asigura egalitatea tuturor membrilor societatii in fata legii. Obiectiile constitutionale depuse de PNL, USR si PMP sunt, in mod clar, anti-minoritare".