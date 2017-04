Raetchi: "Implicarea lui Dragnea in discutiile despre inzestrarea Armatei este toxica. Se baga ca musca in lapte intr-un domeniu pe care nu il intelege"

Raetchi sustine, intr-un comunicat de presa, ca implicarea lui Dragnea este toxica si creeaza blocaje.Dragnea, a declarat joi, la Antena 3, ca nu i-a placut afirmatia sefului Statului Major General, Nicolae Ciuca, potrivit careia Romania are in plan achizitionarea de rachete Patriot, asteptandu-se de la general la "foarte multa rigoare", avand in vedere functia pe care o detine, si a explicat ca nu au fost inca finalizate procedurile parlamentare."Ce nu mi-a placut astazi (joi - n.r.) a fost declaratia, nu stiu daca a fost astazi sau ieri, declaratia sefului Statului Major (generalul Nicolae Ciuca - n.r.) care a anuntat deja ca va achizitiona rachete Patriot. Pai au finalizat procedurile? Nu e bine sa astept derularea procedurilor totusi? E seful Statului Major si ma astept la foarte multa rigoare. Poate si ministrul Apararii se gandeste la asta tot timpul acolo, prin minister. Mai putine declaratii si mai multa actiune cred ca este mai bine", a precizat Liviu Dragnea."Saptamana trecuta, comisiile reunite pentru Aparare au aprobat, in unanimitate, 8 programe de modernizare a Armatei Romane, acestea fiind prevazute si intr-un memorandum aprobat de guvernul Grindeanu in sedinta Guvernului din 30 martie. O serie dintre ele vizeaza imbunatatirea Apararii impotriva unor agresiuni aeriene sau cu rachete balistice, Romania fiind din acest punct de vedere vulnerabila din mai multe directii. Avand in vedere performantele sale, sistemul Patriot este esential pentru securitatea Romaniei, el fiind de altfel implementat si in Polonia, pentru o coerenta defensiva care implica si scutul de la Deveselu. Faptul ca generalul Ciuca a anuntat public acest program la un exercitiu comun Romania - SUA are un sens tactic pentru orice om capabil sa inteleaga realitatile militare de azi. Atacul lipsit de logica al lui Liviu Dragnea la o figura cheie a Armatei Romane pe o tema vizand modernizarea armamentului tradeaza o tendinta a acestuia de a se baga ca musca in lapte intr-un domeniu pe care nu il intelege", a spus Raetchi, citat in comunicat.Deputatul i-a solicitat lui Liviu Dragnea sa nu mai intervina in astfel de chestiuni, ci sa lase specialistii sa isi faca treaba: "Seful PSD are tendinta de a interveni in subiecte pe care nu le stapaneste, iar angajamentele internationale ale Romaniei nu pot fi periclitate de jocurile politice ale lui Liviu Dragnea. Nu este pentru prima data cand o face, el generand incertitudine, intarzieri si suspiciuni si prin discutiile despre corvete, fara a schimba totusi in mod real datele fabricarii acestora. Dragnea trebuie sa inteleaga ca orice senzatie ca factorul politic nu sprijina programul de innoire a Armatei face mult rau intereselor de securitate ale Romaniei. Despre altfel de teme nu discuti fara o intelegere reala, nepregatit, doar pentru a da senzatia ca tu controlezi, eventual, si Armata Romana - si ca aceasta trebuie sa se umileasca in fata unui politician condamnat penal pentru a nu mai fi subechipata. Modernizarea Armatei este un obiectiv asumat prin alocarea celor 2% din PIB pentru bugetul Apararii, iar apararea antiaeriana trebuie sa fie consolidata rapid".Seful Statului Major a anuntat joi ca Romania vrea sa cumpere rachete americane Patriot. Anuntul a venit dupa ce in urma cu o saptamana MApN cerea Parlamentului sa aprobe un plan de inzestrare a Armatei in care, ca o premiera in ultimii ani de dezbatere publica, era prinsa si achizitia cu 4 miliarde de euro a unui sistem de rachete pentru apararea antiaeriana. Surse din industrie sustin insa ca decizia Romania de a achizitiona rachete Patriot a fost facuta fara vreo dezbatere sau competitie intre producatori, iar MApN nu ofera mai multe informatii pentru ca sunt clasificate.