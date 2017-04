Filialele PNL din Ardeal, intalnire la Cluj pentru a stabili pe cine sustin la sefia partidului - surse

Mai multi lideri din partid au incercat in utlima perioada sa il convinga pe primarul municipiului Oradea Ilie Bolojan, fost secretar general al partidului, sa candideze, insa este neclar daca pana la urma acest lucru se va intampla. Mai degraba, spun sursele din partid, filialele din Ardeal ar urma sa il sustina pe Ludovic Orban in cursa interna.La sedinta a fost invitata si Raluca Turcan, presedintele interimar al partidului.Pana acum, doar Ludovic Orban si Catalin Predoiu si-au anuntat public intentia de a candida, Orban fiind si cel care in ultimele luni a mers prin filialele liberale din tara. Este vehiculat insa si Cristian Busoi, presedintele PNL Bucuresti, ca posibil candidat.