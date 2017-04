Congres ALDE sub semnul incertitudinii: contestat la Tribunal si fara niciun candidat anuntat oficial la sefia partidului

Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE), partidul condus de drept de Calin Popescu Tariceanu si in acte alaturi de Daniel Constantin, are programat vineri si sambata, la Palatul Parlamentului, Congresul pentru votarea noului statut si alegerea noii conduceri, desi pana in acest moment nu si-a anuntat nimeni intentia de a candida pentru niciuna din functiile de conducere, nici macar pentru cea de presedinte, potrivit news.ro.

Congresul ALDE este programat sa inceapa vineri la ora 16:00 in sala Alxandru Ioan Cuza a Palatului Parlamentului si va fi precedat de reuniunile Biroului Politic Central, la ora 13:00, si a Delegatiei Permanente Nationale, la ora 13:30.

Principalul punct de pe ordinea de zi a congresului de vineri va fi votarea noului statut al formatiunii.

Sambata, incepand cu ora 10:00, in cea de-a doua zi a congresului ALDE, va fi aleasa noua conducere a formatiunii si vor fi votate trei rezolutii si motiunii, una vizand economia, cealalta situatia politica, iar a treia statul de drept.

Calin Popescu Tariceanu, asteptat sa fie validat sef unic al ALDE, nu si-a depus pana la aceasta ora candidatura, precizand ca asteapta "ultima clipa", adica vineri seara, pentru a face acest lucru. De altfel, pentru niciuna din functiile de conducere al ALDE nu exista pana in acest moment vreun pretendent.

Daniel Constantin, in prezent co-presedinte al ALDE alaturi de Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca nu va participa la lucrarile Congresului si este de asteptat sa fie exclus din formatiune.

Constantin a contestat la Tribunal convocarea congresului, dar instanta a amanat joi pentru data de 18 mai luarea unei decizii. Judecatorii au solicitat lista cu membrii Consiliului National ai fostului Partid Conservator, formatiune care alaturi de PLR formeaza ALDE, pentru a se convinge daca membrii de drept au fost si cei care au participat la luarea deciziei de convocare a congresului.

Practic, Daniel Constantin a contestat la Tribunal decizia Delegatiei Permanente a ALDE din 19 martie prin care a fost convocat congresul, sustinand ca aceasta nu s-a intrunit statutar si ca membrii chemati sa ia decizia au fost altii decat cei din acte.

Pana la solutionarea definitiva a contestatiei, noul statut al ALDE, precum si noua conducere rezultata din congresul de vineri si sambata nu vor putea fi validate la Tribunal. Potrivit lui Daniel Constantin, daca instanta ii va da dreptate, deciziile luate de congresul de la finalul acestei saptamani vor fi anulate.