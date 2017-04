Turcan: Comisia de ancheta privind alegerile din 2009 este un subiect nascocit de PSD pentru a parazita agenda publica; o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi

Ce spune Turcan, intr-un comunicat de presa transmis de PNL:"Contrar celor enuntate de PSD-ALDE, scopul real al comisiei de ancheta nu este legat de presupusa fraudare a alegerilor prezidentiale. Acesta este doar un pretext folosit de trio-ul Dragnea-Tariceanu-Basescu, care stiu foarte bine ca decizia CCR din 2009 de validare a alegerilor face ca finalitatea acestei comisii sa fie zero. La acel moment PSD a facut un efort deosebit de a proba acuzatiile de frauda si a esuat lamentabil in a prezenta dovezile. Prin urmare, nu aceasta este preocuparea comuna a acestor lideri politici, fapt confirmat si de fracturile logice din "rationamentele" pe care le prezinta public.Dar daca, in mod surprinzator, majoritatea parlamentara va reusi sa prezinte elemente concrete si concludente care sa fie un punct de plecare pentru obiectul de activitate enuntat formal al acestei comisii, PNL nu va avea nicio retinere sa sustina un demers pentru aflarea adevarului. Dar scopul acestui demers trebuie sa fie cel afirmat public.In realitate, insa, coalitia anti-DNA formata din trio-ul amintit isi propune ca activitatea comisiei de ancheta sa o vizeze pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Pentru ca nu au suficient curaj si nici elemente justificative sa propuna infiintarea unei astfel de comisii de ancheta, in mod formal, au preferat sa se prefaca in achetatori ai unor alegeri care sunt un subiect inchis.De fapt, este planul B la incercarea de a demite seful DNA cu mana ministrului Justitiei. Acesta este jocul unor politicieni fricosi, lipsiti de onestitate, care au facut o obsesie legata de anchetele impotriva coruptiei.In paralel, actioneaza pentru modificarea legislatiei astfel incat decizia asupra revocarii sefilor din Justitie sa nu mai fie in mana presedintelui Romaniei, asa cum a fost de la inceputul anilor ¬90, iar premierul Grindeanu a intrat si el in aceasta coniventa.Aceasta este adevarata finalitate a demersurilor politice PSD-ALDE-Basescu: intimidarea si controlul asupra Justitie."