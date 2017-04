USR propune modificarea Legii cetateniei romane, pentru a ajuta tinerii din Republica Moldova

Solutionarea cererii de recunoastere se va face intr-un termen scurt, comparativ cu analiza unui nou dosar de dobandire a cetateniei romane, intrucat Comisia de Cetatenie are obligatia de a analiza cererile de urgenta si cu precadere, Presedintele ANC trebuie sa emita ordinul de recunoastere in termen de 3 zile de la constatarea indeplinirii conditiilor legale, iar conditia depunerii juramantului a fost eliminata, dar fiind faptul ca aceasta procedura priveste recunoasterea, iar nu acordarea vocatiei de cetatean roman.

Numarul de documente ce trebuie sa insoteasca cererea este redus: un document care atesta cetatenia romana a parintilor/parintelui, acordul celuilalt parinte/hotararea judecatoreasca prin care s-a decis dobandirea cetateniei romane de catre minor odata cu unul dintre parintii sai, precum si un act de stare civila care dovedeste filiatia copilului fata de parintele cetatean roman si implicit varsta acestuia la data dobandirii cetateniei de catre parinte.

Actualizarea corespunzatoare a evidentelor Directiei Generale de Pasapoarte

"Cateva mii de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, majoritatea tineri din Republica Moldova, nu pot sa obtina un nou pasaport romanesc din cauza unei probleme de comunicare inter-institutionala intre Directia Generala de Pasapoarte si Autoritatea Nationala pentru Cetatenie. De-a lungul activitatii sale, Autoritatea Nationala pentru Cetatenie nu a eliberat documente pentru minorii care au dobandit cetatenia romana odata cu parintii si de aceea cateva mii de cetateni romani nu se afla in evidentele Directiei Generale de Pasapoarte", a explicat deputatul USR Matei Dobrovie, vicepresedinte al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, citat in document.In prezent, singura solutie pentru rezolvarea acestei probleme este cea a depunerii unui nou dosar pentru dobandirea cetateniei romane, desi pentru persoana in cauza nu a intervenit vreun caz de pierdere a cetateniei romane, se arata in comunicat. Potrivit acestuia, cetatenii respectivi sunt obligati sa isi anuleze vechile acte de identitate in instanta, inainte de a depune un nou dosar."Pe baza pasaportului romanesc, tinerii din Republica Moldova au primit dreptul de studia sau de a munci in diferite tari ale Uniunii Europene. Intrucat statul roman refuza sa le reinnoiasca pasapoartele, ei sunt obligati sa renunte la tot ceea ce au cladit cu mari eforturi peste hotare. Dat fiind absurdul acestei situatii si urgenta remedierii problemei, am decis ca prima mea propunere legislativa, depusa in cursul zilei de miercuri, 19 aprilie, sa aiba in vedere modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991", a declarat Dobrovie, initiatorul proiectului de modificare a Legii cetateniei romane.Modificarea legislativa propusa de USR vizeaza introducerea unei proceduri de recunoastere a dobandirii cetateniei romane odata cu parintii de catre minorii neinclusi in certificatul de cetatenie romana al parintilor. Astfel, in baza unei cereri adresate Comisiei de Cetatenie din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si in urma verificarilor facute de aceasta Comisie, Presedintele Autoritatii va putea emite un ordin de recunoastere a dobandirii cetateniei romane odata cu parintii. Daca titularul dreptului la recunoastere este inca minor, Comisia va elibera un certificat de recunoastere a dobandirii cetateniei romane odata cu parintii, ce va avea forta probanta a unui certificat de cetatenie. Ulterior, acesta va fi inregistrat in evidentele Directiei Generale de Pasapoarte.Potrivit lui Dobrovie, o astfel de procedura prezinta urmatoarele avantaje: