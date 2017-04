VIDEO Traian Basescu, despre gratierea coruptilor: "A luat o data o mita, acuma nu ii distrugem toata viata. Asa a fost in tranzitie"

"A luat o data o mita, acuma nu ii distrugem toata viata. Asa a fost in tranzitie. Avem nevoie de un moment zero, o gratiere larga de la care sa spunem: < >. Asa, tensiunea va ramane inca multi ani in societate. Si va mai spun ceva, sunt si abuzuri", a spus Traian Basescu pentru Stirile TVR Senatorul PMP a depus un amendament privind gratierea pedepselor de sub 10 ani, inclusiv si un amendament care permite gratierea celor condamnati pentru terorism.