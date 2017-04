Dan Barna (USR): Basescu a trecut in mod oficial in tabara celor care lupta impotriva justitiei

"Traian Basescu a trecut in mod oficial in tabara celor care lupta impotriva justitiei, deci, practic, manifestarile sale sunt pe aceasta noua linie de front pe care domnia sa a decis sa se aseze", a spus Barna intr-o conferinta de presa la Parlament.La randul sau, deputatul USR Cristian Ion, membru in Comisia juridica a Camerei Deputatilor, a sustinut ca de principiu USR se opune unor asemenea initiative si a apreciat ca proiecte de legi 'cu dedicatie' nu ar trebui sa mai existe in Parlament."Aceasta ridicare a pragului (de gratiere - n.r.) ar insemna eliberarea foarte multor persoane, ceea ce nu este, la momentul actual, oportun. Consideram ca trebuie analizat foarte clar acest aspect, trebuie sa vedem printr-o simulare exact cate persoane sunt avute in vedere. Raportat la aceasta propunere, s-a speculat ca ar fi vizate anumite persoane din cate am inteles eu - s-a propus ca si pentru femei sa existe o astfel de prevedere si s-a speculat faptul ca ar fi vorba de o prevedere cu dedicatie pentru anumite persoane. (...) Aceste proiecte cu dedicatie nu trebuie sa mai existe pe ordinea de zi a Parlamentului. Legile se fac pentru toata lumea, nu trebuie sa se vina cu propuneri pentru anumite persoane", a adaugat parlamentarul USR.