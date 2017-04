VIDEO Grindeanu si Tudorel Toader, raspuns dur pentru Dragnea: Indiferent cine solicita, vom trimite Parlamentului pachetul de legi pe Justitie abia cand dezbaterea publica e incheiata

Grindeanu a accentuat in doua randuri decizia de a respecta termenii privind consultarea publica, o decizie care complica situatia personala a Lui Liviu Dragnea: "Asta e punctul meu de vedere. Cand s-a incheiat dezbaterea, conform legii, abia in acel moment, cu eventuale adaugiri si imbunatatiri, ni-l asumam in Guvern ca proiect de lege si-l vom transmite in Parlament. Dar, subliniez, abia dupa ce dezbaterea e terminata".Reamintim ca Liviu Dragnea a fost extrem de nervos joi dimineata din cauza unei presupuse intarzieri a Ministerului Justitiei in ce priveste proiectul de lege care va defini abuzul in serviciu - acuzatie pentru care Dragnea insusi a fost trimis in judecata de DNA. Miercuri noapte, Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica pe site un proiect de lege care defineste abuzul in serviciu in conformitate cu decizia CCR. Proiectul e complet diferit de textul faimoasei OUG 13: reglementeaza clar abuzul in serviciu si nu institutie un prag sub care infractiunea dispare, adica exact ce isi dorea Dragnea, ca sa scape de acuzatia procurorilor DNA.Si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a contrat indirect pe Dragnea. Intrebat explicit cum comenteaza acuzatiile de tergiversare venite din partea liderului PSD, Toader a spus, in aceeasi conferinta de presa, ca "daca vrem sa facem o treaba riguroasa, atat pe fond cat si pe forma, atunci trebuie sa facem o evaluare de la primul la ultimul articol, consultam CSM si toate institutiile participante la actul de Justitie, il punem in transparenta decizionala, il insuseste guvernul si il transmitem la Parlament ca proiect de lege. Deci numai in momentul acela putem sa avem cugetul impacat, inima impacata ca am facut un demers viabil, functional, necesar sistemului de justitie".Joi dimineata, la cateva ore dupa ce Ministerul Justitiei pusese in dezbatere proiectul de lege care nu ii usureaza situatia din Justitie, Liviu Dragnea a declansat un atac dur la Tudorel Toader, trimitand sageti si catre premier: "Se pare ca dl ministru a intarziat foarte mult (...) Cred ca nu se mai poate intarzia... O sa cer o audienta la Ministerul Justitiei dupa ce mi-o avizeaza premierul ca sa ii explic ca totusi parlamentul nu e anexa guvernului. Intrebat daca Tudorel Toader mai are sprijinul PSD, Dragnea a avertizat ca "nu poti sa benficiezi de sustinere la nesfarsit".