Eugen Tomac (PMP), despre amendamentele depuse de Basescu la Legea gratierii: "Nu au fost discutate in partid, sunt ale presedintelui Basescu nu ale partidului"

"Eu in calitate de lider de grup nu am vazut aceste amendamente, nu s-au discutat in cadrul partidului. Consider ca nu sunt ale PMP, daca ele vor fi depuse le vom analiza si noi cu mult atentie, dar vor fi ale dlui presedinte Traian Basescu si nu ale partidului. Nu vreau sa fie interpretate altfel aceste declaratii ale mele, vom avea o discutie in sanul partidului si vom clarifica. Domnia sa probabil are motive deplin intemeiate sa faca demersuri in calitate de senator. Nu am avut o discutie cu dl presedinte, il respectam dar in acest moment este imp sa avem discutii", a declarat Eugen Tomac joi la parlament, precizand ca a tinut sa faca aceste precizari avand in vedere interesul starnit de aceste amendamente.El a precizat ca saptamana viitoare va avea loc o sedinta in cadrul partidului pentru a se discuta acest lucru.Tomac a facut si un apel la unitate in randul partidului, atunci cand a fost intrebat de acuzatiile de tradare formulate de deputatul Robert Turcescu.Turcescu il critica dur pe Basescu. Fara a i se adresa explicit, Turcescu spune pe Facebook ca "orice compromis cu Dragnea & co. este inacceptabil si va duce la disolutia Partidului Miscarea Populara".Turcescu face o referire la o declaratie a lui Basescu din 2006, cand fostul sef al statului spunea ca "am obligatia ca in numele democratiei , impreuna cu toate resursele politice ale micutului PMP, sa asigur o opozitie ferma, fara compromisuri, fara jumatati de masura... Acesta pare sa fi fost destinul meu in politica: opozitia fara compromisuri la PSD".Legat de aceasta declaratie mai veche a lui Basescu, Turcescu spune ca "PMP este un proiect viabil, necesar democratiei romanesti, dar numai in conditiile in care declaratia presedintelui Basescu din decembrie 2016 va ramine in permanenta actualitate".Senatorul PMP Traian Basescu a depus o serie de amendamente la Legea gratierii, prin care vor fi gratiate pedepsele de sub 10 ani, inclusiv, pe motiv ca altfel persoanele considerate "indezirabile" vor fi pedepsite mai aspru, si se reduc la jumatate pedepsele pentru femeile condamnate pentru fapte fara violenta, inclusiv pentru coruptie. Un alt amendament permite gratierea inclusiv a persoanelor condamnate pentru terorism, relata News.ro miercuri.Pe de alta parte, surse parlamentare au precizat ca Basescu ar fi cerut modificarea acestor amendamente, care inca nu au fost distribuite tuturor membrilor comisiei."Faptul ca se prevede un prag de pana la 5 ani pentru acordarea gratierii nu va face decat sa determine aplicarea unor pedepse foarte mari pentru acele persoane considerate indezirabile, astfel ca, daca in prezent, acestea au sansa de a primi o pedeapsa de 3 pana la 4 ani, pe viitor vor fi acordate doar pedepse de peste 5 ani, tocmai pentru a se evita aplicarea acestei legi a gratierii", motiveaza senatorul PMP.El cere si reducerea la jumatate a pedepselor pentru femeile "care au fost condamnate pentru infractiuni care nu au fost savarsite cu violenta, inclusiv a acelora care au fost condamnate pentru fapte de coruptie", precum si a persoanelor de peste 60 de ani. In forma Guvernului, jumatate din pedeapsa era gratiata doar in cazul femeilor insarcinate si al celor care sunt unic intretinator de familie si au in intretinere minori cu varsta de pana la 14 ani. Cu toate acestea, in argumentatia sa, fostul sef al statului face referire la "femeile - functionar public insarcinate"."Nu intelegem de ce o femeie - functionar public insarcinata, condamnata pentru savarsirea unei infractiuni de coruptie, ar trebui sa fie exceptata de la aceasta clementa. Este in interesul copilului ca mama sa se intoarca cat mai repede alaturi de copil. Pedeapsa este un mijloc de reeducare si nu de distrugere a unor relatii de familie de o asemenea sensibilitate. Initiativa vine astfel in sprijinul consolidarii unor familii care, datorita unor condamnari se pot destrama si distruge", scrie Traian Basescu, in motivarea amendamentului.Basescu vrea si sa modifice un amendament care impiedica femeile recidiviste sa beneficeze de reducerea de pedeapsa.Fostul presedinte sustine si reducerea cu o treime a pedepselor persoanelor care nu sunt recidiviste si nu au savarsit infractiuni cu violenta.El vrea si marirea perioadei de timp in care un condamnat eliberat trebuie sa returneze eventualul prejudiciu, de la un an, la trei ani."Propunem modificarea acestuia, deoarece conditionarea achitarii prejudiciului de primirea gratierii este neconstitutionala, in conditiile in care se ofera aceasta clementa doar acelor care au o situatie materiala ce le (permite - n.r.) sa o primeasca", motiveaza liderul PMP.Fostul sef de stat vrea si scutirea celor care nu au posibilitati financiare, ei nemaitrebuind sa returneze prejudiciul stabilit de instanta daca "persoana condamnata dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate" sa indeplineasca solicitarile.Basescu vrea sa elimine si multe dintre exceptiile de la lege, considerand ca ea este prea restrictiva. Astfel, fata de forma Guvernului, in viziunea fostului presedinte vor putea fi gratiati si cei condamnati pentru violare de domiciliu, furt calificat in toate formele, gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, abuz in serviciu, favorizarea faptuitorului, fraudele comise prin sisteme informatice si mijoace de plata electronice, infractiunile de coruptie in toate formele, conflictul de interese, obtinerea ilegala de fonduri, deturnarea de fonduri, infractiunile de coruptie si de serviciu comise de alte persoane, falsul material in inscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul informatic si constituirea de grup infractional organizat in toate formele.O parte a acestor infractiuni erau deja exceptate, insa doar in anumite forme si doar in anumite conditii. Sunt vizate de gratiere si infractiunile din legile speciale, precum cele privind drogurile si spalarea banilor. Este eliminata insa si exceptia privind infractiunile stabilite de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului.