Kelemen Hunor: Vom lansa o campanie de strangere a unui milion de semnaturi pentru protectia minoritatilor

"Minority SafePack este cel mai mare proiect politic al FUEN, initiat de UDMR, Partidul Popular din Tirolul de Sud (SVP) si Tineretul Nationalitatilor Europene (YEN). Scopul documentului, ce are ca moto "Nu esti singur. Un milion de semnaturi pentru diversitatea Europei", este sa ridice nivelul de protectie al minoritatilor nationale din competenta exclusiva a statelor membre la cel al UE. Minority SafePack propune un set de masuri si acte normative care sa contribuie la protejarea si afirmarea intereselor minoritatilor nationale si etnice autohtone europene in urmatoarele domenii: limbi regionale si minoritare, cultura si invatamant, politica regionala, reprezentare publica, egalitate, audiovizual si alte instrumente media, sprijin regional (de stat)", a spus Kelemen Hunor.Potrivit acestuia, pachetul de propuneri a fost depus in 2013 de catre comisia de initiativa, iar Comisia Europeana, invocand lipsa de competenta a UE, a refuzat inregistrarea. Initiatorii au apelat la Curtea de Justitie a UE, au castigat, iar Comisia Europeana i-a invitat la negocieri si a acceptat 9 propuneri din cele 12 initiale.Pentru continuarea demersului legislativ la nivelul forurilor europene, initiatorii trebuie sa adune, in termen de 12 luni, un milion de semnaturi de sustinere, din cel putin sapte state ale UE.Presedintele FUEN (Uniunea Federativa a Nationalitatilor Europene), Vincze Lorant, a declarat, in aceeasi conferinta de presa, ca pe 19 mai va fi demarata campania de strangere de semnaturi, cu ocazia Congresului FUEN, care va avea loc la Cluj-Napoca, in perioada 17-21 mai."Clujul va deveni capitala europeana a minoritatilor timp de cateva zile. (...) Vom vorbi foarte mult despre initiativa cetateneasca Minority SafePack, iar vineri 19 mai, vom lansa debutul campaniei, la Castelul Banffy din Bontida", a mentionat Vincze Lorant.Kelemen Hunor a mai spus ca din Romania isi propune sa adune peste 200.000 de semnaturi. El a adaugat ca un alt eveniment important al lunii mai va fi Congresul UDMR, care va avea loc pe 13 mai, la Zalau.