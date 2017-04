Raluca Turcan: Ar merita sa stim detalii despre vacanta de Pasti de 15.000 euro a lui Liviu Dragnea in Oceanul Indian

"Proiectul PSD privind impozitarea gospodăriilor: este inaplicabil și neconstituțional. În nicio țară nu se dă acces obligatoriu unui consultant fiscal la veniturile și cheltuielile unei persoane. Primele victime ar fi pesediștii. Știm nota de plată pentru Ponta achitată de Ghiță în Dubai, ar merita să știm și detalii despre vacanța de Paști de 15.000 de euro a lui Liviu Dragnea în oceanul Indian", a scris Turcan pe Facebook.Presedintele PSD Liviu Dragnea, care este si presedintele Camerei Deputatilor, nu a dorit joi sa precizeze unde si-a facut vacanta de Pasti, afirmand, la intrebarile ziaristilor, ca a fost la "pescuit oceanic". HotNews.ro a dezvaluit saptamana trecuta ca liderul PSD a plecat inca de luni, 10 aprilie, din Romania cu o cursa Qatar Airways spre o destinatie exotica pentru a-si petrece vacanta de Pasti. Dragnea a recunoscut ca a fost in Doha (Qatar), dar nu a vrut sa spuna care a fost destinatia finala de vacanta.In noiembrie 2014, premierul de atunci Victor Ponta s-a aflat in vacanta in Dubai cu deputatul Sebastian Ghita, iar jurnalistul Rares Bogdan a publicat atunci o nota de plata de un club exclusivist unde cei doi s-ar fi aflat.