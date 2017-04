DOCUMENT Comisia speciala de ancheta pentru alegerile prezidentiale din 2009, votata de conducerea parlamentului

Vezi in documentul de mai jos proiectul de hotarare.



Presedintele USR, Nicusor Dan, a acuzat faptul ca in cadrul sedintei birourilor reunite opozitia nu a avut ocazia sa studieze proiectul de hotarare inainte ca aceasta sa fie dezbatut."A fost o discutie tehnica. USR, PNL si PMP au protestat fata de faptul ca proiectul de hotarare a venit cu un minut inainte de dezbatere si niciunul dintre noi nu a avut posibilitatea sa il studieze. Nu a fost o discutie pe fond daca aceasta discutie este buna", a spus Nicusor Dan, adaugand ca partidele vor veni cu amendamente pe care sa le prezinte la plenul de miercuri la ora 09.00.Proiectul de hotarare, semnat de peste 140 de parlamentari ai PSD si ALDE, propune constituirea unei Comisii parlamentare pentru a verifica aspectele aparute in mass-media privind organizarea alegerilor prezidentiale din 2009.Potrivit documentului, comisia parlamentara ar urma sa aiba ca obiective, printre altele, determinarea "posibilului grad de implicare a unor institutii si/sau persoane in posibila viciere a rezultatului alegerilor prezidentiale", "verificarea legalitatii achizitionarii aplicatiilor si/sau serviciilor informatice utilizare de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii", "verificarea modului in care Serviciul de Telecomunicatii Speciale a asigurat serviciile de telefonie speciala si de comunicatii de voce si date, precum si posibilele interferente nelegitime in procesul electoral" si "verificarea modului in care au fost securizate rezultatele votarii in circumscriptiile din strainate precum si a modului in care au fost transmise informatii catre BEC".Proiectul de hotarare arata ca forul va fi format din 15 membri titulari, dintre care un presedinte, doi vicepresedinti si un secretar. Amintim ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a anuntat intentia de a prezida lucrarile comisiei parlamentare de ancheta. Documentul mai arata ca forul va avea in componenta noua parlamentari ai coalitiei parlamentare (7 - PSD, 1 - ALDE, 1 - UDMR). PNL va fi reprezentat in comisie de trei parlamentari, USR de doi si PMP de unul.Comisia de ancheta va depune in doua luni de la data infiintarii forului un raport care va contine constatarile, concluziile si propunerile. Acest raport urmeaza sa fie supus dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, precizeaza proiectul.Amintim ca decizia de infiintare a acestei comisii de ancheta vine in contextul dezvaluirilor facute de Dan Andronic in Evenimentul Zilei in care afirma ca Laura Codruta Kovesi, George Maior, Florian Coldea si Gabriel Oprea erau implicati in procesul electoral din 2009, cand Traian Basescu a castigat al doilea mandat de presedinte.