Dragnea il critica din nou pe ministrul Justitiei: A intarziat foarte mult. O sa cer o auedienta la el cu avizul premierului

"Se pare ca dl ministru a intarziat f mult (...) Cred ca nu se mai poate intarzia", a spus Dragnea, la intrebarile ziaristilor, notand ca exista riscul ca legea Gratierii "sa fie aprobata tacit pentru ca nu vine Ministerul Justitiei"."O sa cer o audienta la Ministerul Justitiei dupa ce mi-o avizeaza premierul ca sa ii explic ca totusi parlamentul nu e anexa guvernului", a continuat seful PSD, in opinia caruia "se lungeste foarte mult discutia despre un subiect care nu mai incepe".Intrebat daca Tudorel Toader mai are sprijinul PSD, Dragnea a avertizat ca "nu poti sa benficiezi de sustinere la nesfarsit".Ministerul Justitiei a anuntat, in urma cu o zi, ca va organiza doua dezbateri publice privind proiectul legislativ de modificare a codurilor penale , publicat pe site-ul Ministerului. Potrivit calendarului, dezbaterile vor avea loc pe 26 aprilie si 15 mai.Prima consultare, de pe 26 aprilie, va avea loc la ora 10.00 la sediul Ministerului Justitiei, in sala de consiliu, etajul I, si pot participa atat persoane fizice, cat si asociatii legal constituite. Fiecare invitat va avea la dispozitie trei minute pentru a-si expune opinia, arata anuntul Ministerului Justitiei, potrivit News.ro.