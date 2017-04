Frans Timmermans, pe Twitter, despre MCV: "Parlamentul Romaniei sa sprijine guvernul in ultima etapa a maratonului MCV"

"Pentru a avea succes in proces MCV, incurajez Parlamentul Romaniei sa sprijine guvernul in ultima etapa a maratonului MCV" scrie Timmermans.Presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu a declarat joi, dupa intalnirea pe care a avut-o dimineata cu Frans Timmermans, ca cel mai probabil in 2018 va fi incheiat MCV."Frans Timmermans este un politician experimentat si stie ca suportul pe care il asigura parlamentul nu este unul secundar al guvernului. Pentru a mentine guvernul in limita angajamentelor sale de aceea am subliniat lucrul asta, pt ca in MCV se sublinia ca parlmentul trebuie sa adopte ce spune guvernul si am spus ca e gresit. Frans Timmermans a spus ca nicio echipa nu ii poate impune unui parlment national anumite decizii. Raportul din 2017 este ultimul, a subliniat Timmermans ca nu mai exista recomandari suplimentare. Cred ca la finalul acestui an decizia va fi luata, MCV si-a atins obiectivele", a spus la final Serban Nicolae, presedintele Comisiei Juridice din Senat.El a sustinut ca nu au fost exprimate ingrijorari pe eventuale modificari pe legislatia din Romania.