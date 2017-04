Acuzatii de tradare in PMP: Turcescu il critica dur pe Basescu, Magda Bistriceanu il face "tradator" pe fostul ziarist

Turcescu face o referire la o declaratie a lui Basescu din 2006, cand fostul sef al statului spunea ca "am obligatia ca in numele democratiei , impreuna cu toate resursele politice ale micutului PMP, sa asigur o opozitie ferma, fara compromisuri, fara jumatati de masura... Acesta pare sa fi fost destinul meu in politica: opozitia fara compromisuri la PSD".Legat de aceasta declaratie mai veche a lui Basescu, Turcescu spune ca "PMP este un proiect viabil, necesar democratiei romanesti, dar numai in conditiile in care declaratia presedintelui Basescu din decembrie 2016 va ramine in permanenta actualitate".Imediat, Magda Bistriceanu, o aliata fidela a lui Traian Basescu, a reactionat dur pe Facebook, criticandu-l pe fostul ziarist: "Observ că un fost jurnalist, ieșit pe ușa din dos din presă, ajuns în Parlament numai cu sprijinul domnului Traian Băsescu, a ajuns să-i pună condiții și "să-l tragă de urechi" pe fostul președinte! Trist este să vezi cum trădătorii se pliază în funcție de interese! Apreciez oamenii corecți și-mi pare rău că am susținut și am făcut campanie unui astfel de personaj, care ulterior și-a arătat adevăratul caracter!"