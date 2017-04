Congresul ALDE, vineri si sambata la Parlament. Tariceanu va deveni cel mai probabil presedinte unic, Daniel Constantin nu participa

Tensiuni majore in ALDE pe linia Constantin - Tariceanu - Gerea

"In prima zi a congresului vom vota modificarile la statut si sambata principalele doua puncte pe ordinea de zi vor fi dezbaterea si adoptarea unor motiuni si rezolutii in prima parte si, dupa aceea, votul pentru conducerea organismelor statutare", a anuntat, joi, la Senat, copresedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu, potrivit Agerpres.Tariceanu a precizat ca nu si-a depus candidatura inca pentru functia de presedinte si ca "asteapta ultima clipa". In afara de Tariceanu, nimeni nu si-a anuntat intentia de a mai candida.Vineri, deschiderea lucrarilor congresului ALDE (ora 16.00) va fi precedata de sedinta Biroului Politic Central al ALDE (ora 13.00) si de Delegatia Permanenta Nationala ALDE (ora 13.30).In cursul zilei de sambata, de la 10.00, vor continua lucrarile congresului ALDE, cand va fi votata noua conducere a partidului.