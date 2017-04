Tariceanu: Impozitul pe gospodarie nu va putea fi implementat foarte curand

'Ceea ce urmarim in momentul de fata este (...) sa reducem cota de impozitare pe salariu: pana la 2.000 de lei sa facem cota 0 si peste 2.000 de lei - 10%. Deci, reducem cota de impozitare de la 16 la 10%. Dar ceea ce este mai important - si asta e o viziune liberala a lucrurilor - este ca, in loc sa avem un impozit mare pe o baza mica de contribuabili, sa largim baza de contribuabili. In Romania, in momentul de fata, avem aproximativ 4,7 milioane de salariati care platesc impozite. Mai avem 5 milioane de pensionari. Ce se intampla cu restul populatiei - daca scoatem tinerii care sunt inca in scoala sau in facultate (...) -, plateste vreo contributie, in conditiile in care beneficiaza de sistemul public de invatamant, in conditiile in care beneficiaza de sistemul public de sanatate, de toate celelalte institutii publice? Deci, ceea ce urmarim este sa largim baza de impozitare, dar diminuand impozitul', a explicat Tariceanu, la Parlament.Acesta a sustinut ca trebuie inclusi in baza de impozitare 'cei care, astazi, din diferite motive, care tin de legislatie sau de scapari de legislatie, nu platesc nimic, nu au niciun fel de contributie la stat, dar beneficiaza totusi de serviciile pe care statul le asigura'.'Acesta este motivul pentru care se doreste introducerea impozitului pe venitul global, dar nu in formula cu gospodaria. Impozitul pe gospodarie nu este un impozit nou, ci este numai o modalitate care va permite celor care se declara o gospodarie sa obtina anumite deduceri fiscale care sa micsoreze suma pentru care se plateste impozitul pe venit', a spus presedintele Senatului, adaugand ca acest tip de impozit nu crede ca 'va putea fi implementat foarte curand'.