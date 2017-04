Tariceanu, dupa intalnirea cu vicepresedintele Comisiei Europene: "Probabil 2018 va fi anul in care va fi ridicat MCV. I-am atras atentia domnului Timmermans despre o serie de greseli trecute in raportul de monitorizare"

"Acest lucru (ridicarea MCV - n.r.) l-am discutat inclusiv la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, care s-a angajat inca o data, in discutia pe care am avut-o, sa faca toate eforturile ca, in perioada in care detine mandatul sau de presedinte al Comisiei, mecanismul sa fie incheiat. Cel mai probabil, orizontul il asteptam la finele acestui an, raportul MCV si pe baza lui probabil anul 2018 va fi anul in care va fi ridicat mecanismul", a afirmat Tariceanu, la Parlament, la finalul intalnirii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene.Presedintele Senatului a adaugat ca la Bruxelles s-a discutat despre raportul MCV de la finalul acestui an si despre concluziile care ar putea duce la ridicarea mecanismului."In discutiile pe care le-am avut cu oficialii de la Bruxelles, cu domnul Juncker, se face raportul pe anul acesta si ma refer la incheierea anului 2017 pentru stabilirea concluziilor pentru ridicarea raportului", a spus el.Tariceanu a precizat ca i-a atras atentia lui Frans Timmermans asupra unor erori aparute in raportul MCV."I-am atras atentia domnului Timmermans, in mod colegial, despre o serie de greseli care sunt trecute in raportul de monitorizare instituit prin MCV, cum ar fi, de exemplu, solicitarea ca Parlamentul sa isi motiveze deciziile. In nicio tara din lume Parlamentul nu motiveaza deciziile. Nu poti sa ceri membrilor Senatului sau Camerei sa isi motiveze votul. Numai instantele isi motiveaza deciziile. Domnul Timmermans m-a rugat sa ii trimit observatiile pe acest raport, lucru pe care il voi face, sa ii atrag atentia unde sunt greselile din raport", a mai spus presedintele Senatului."I-am spus ca in Romania, in contextul in care toata atentia a fost indreptata catre combaterea coruptiei, s-a creat un sistem paralel de putere pe care azi il vedem iesind la suprafata. Un sistem pe care la un moment dat l-am numit ocult, dar azi nu mai e ocult pentru ca il vedem clar din cine este compus si care a ajuns sa ia deciziile politice in Romania in locul institutiilor democratice si legitim alese de cetateni", a spus Tariceanu.Presedintele Senatului a admis ca a vorbit cu vicepresedintele Comisiei Europene si despre OUG 13."Pentru cateva minute am discutat si acest subiect (OUG 13 ¬ n. red.), dar in trecere. I-am spus domnului Timmermans ca OUG 13 nu a continut nimic ilegal si ca, din pacate, DNA a pornit o actiune de ancheta a membrilor Guvernului, care a provocat sesizarea CCR si Curtea a decis ca actiunea DNA era ilegala si ca nu respecta Constitutia", a declarat Tariceanu.