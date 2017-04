Discutii fara vot in comisia juridica pe legea gratierii. Senatoare PNL catre Serban Nicolae, dupa trei ore: "Eu nu am inteles ce s-a intamplat astazi"

Discutiile au durat circa doua ora si jumatate, insa nu au atins punctual amendamentele depuse la acest proiect, intre care cele mai controversate sunt cele depuse de presedintele Comisiei Serban Nicolae, liderul senatorilor PSD, prin care s-ar gratia si faptele de coruptie si abuzul in serviciu.La finalul acestora, senatoare PNL Nicoleta Pauliuc, vicepresedinte al Comisiei Juridice, i-a reprosat lui Nicolae ca nu i-a dat cuvantul cand a dorit sa vorbeasca si ca ar fi trebuit sa se voteze amanarea dezbaterilor."Eu nu am inteles ce s-a intamplat astazi. Noi toti ne asteptam sa votam amanarea discutiilor. Un lucru este cert - nu stim nici acum pe ce proiect discutam, pe amendamentele dvs sau pe proiectul guvernului. Am fi vrut ca aceasta dezbatere sa fie mai transparenta. Ati pus in discutie gratierea persoanelor peste 70 de ani, nu am inteles de ce. A fost o dezbatere sau o serie de intrebari pe care le puneti dvs?" s-a intrebat Pauliuc.Printre punctele atinse s-a numarat problema conditionarii gratierii de achitarea prejudiciului de catre detinut, CSM sustinand aceasta masura prevazuta in proiect in timp ce Nicolae s-a declarat din nou impotriva, motivand inclusiv ca ar fi o procedura "greoaie".S-a discutat si termenul pana la care sa se fi savarsit infractiunile gratiate. In acest caz, Serban Nicolae a admis ca propune ca acesta sa fie 31 decembrie 2016. De asemenea, legea ar urma sa intre in vigoare la 30 de zile dupa publicarea in Monitorul Oficial.Pe de alta parte, spre finalul sedinta la comisie mai ramasesera doar cinci senatori din 11. Daca luni se va intra pe fond pe fiecare articol si amendamentele aduse si se va vota un raport pe aceasta lege, proiectul ar putea intra la vot in plenul Senatului luni sau marti.