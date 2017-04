Un deputat PNL cere audierea in parlament a lui Ion Giurescu, vicepresedinte ASF, in scandalul NN Pensii: "Refuz sa cred ca Romania se indreapta spre o copiere a modelului Viktor Orban"

"Consider ca se impune de urgenta audierea lui Ion Giurescu, vicepresedintele ASF cu atributii in domeniul Sectorului Sistemului de Pensii Private, in fata comisiilor de specialitate din Parlament pentru a oferi explicatii legate de o eventuala decizie de nationalizare a pensiilor private. In egala masura, este important ca ASF sa explice de ce s-a impus sanctionarea celui mai mare fond de pensii private obligatorii din Romania. La ora actuala, exista suspiciuni ca ASF a sanctionat NN cu 750.000 lei, la amenintarile lui Liviu Dragnea, intr-o incercare zadarnica a lui Misu Negritoiu de a nu fi revocat din functie, chestiune care oricum se va realiza in decurs de cateva zile.De asemenea, reamintesc ca, in 2014, pe atunci premier, Victor Ponta recunostea, intr-un interviu, intentia guvernului PSD de a nationaliza fondurile de pensii administrate privat: < >. Subliniez faptul ca fondurile de pensii administrate privat au aproximativ 7 milioane de contributori si administreaza active de 7,2 miliarde euro, iar o piata de o asemenea dimensiune obliga la o maxima seriozitate".Deputatul liberal a subliniat ca atacul PSD la adresa multinationalelor si a mediului privat din ultima vreme trebuie sa inceteze:"Refuz sa cred ca Romania se indreapta spre o copiere a modelului Viktor Orban, care a nationalizat pensiile private in 2010. PSD continua sa atace orice fel de initiativa privata pentru ca este incapabil sa renunte la obiceiurile de dinainte de 1989. Iar atacul la multinationale, care a devenit o importanta componenta discursiva a PSD de la inceputul anului are o explicatie simpla: Liviu Dragnea nu poate sa treaca peste abrogarea OUG 13, urmare a protestelor masive de strada din ultima vreme, pentru care trebuia sa gaseasca un tap ispasitor. Aceste atacuri electorale ale PSD la adresa mediului privat trebuie sa inceteze pentru ca pot determina retragerea unor companii care au creat numeroase locuri de munca si care reprezinta contribuabili importanti la bugetul de stat ¬.