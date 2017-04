Lia Olguta Vasilescu, despre legea salarizarii: Orizontul de timp este ca de la data de 1 iulie sa se aplice

Vasilescu a afirmat ca deja au venit amendamente la proiectul legii salarizarii, care "nu este perfecta", pe adresa pusa la dispozitie de ministerul muncii, insa majoritatea celor care le-au depus "nu au citit legea"."Legea este buna, nu este perfecta, asa cum am spus de fiecare data. Am si spus ca vor mai fi facute probabil suficiente amendamente. Sigur ca nu vrem sa se modifice esenta acestei legi. M-am uitat pe cateva dintre amendamentele care au sosit pana acum pe adresa pe care noi am dat-o a Ministerului Muncii. In majoritatea cazurilor nu s-a citit legea pentru ca altfel nu aveau cum sa faca asemenea greseli sau sa puna astfel de intrebari. Pur si simplu ei isi includ vechimea in salariu de baza cum era pana acum ori in aceasta lege are vechimea in afara salariului de baza care se aduna si la ele se aplica sporurile. Din aceasta cauza sunt multi care spun ca le scad salariile, dar nu au facut calculul bine", a spus ea, adaugand ca urmeaz sa se consulte cu specialisti si lideri sindicali.Intrebata care este totusi orizontul de timp pentru depunerea acestei legi si trecerea ei prin parlament, ministru a raspuns: "Legea este în linie dreaptă. Orizontul de timp este exact cum scrie în programul de guvernare, la data de 1 iulie ea să se aplice".Intrebata in continuare cand va fi depus la Parlament proiectul legii salarizarii unitare, ea a spus: "Cat mai repede. Oricum eu nu am niciun stres ca ea nu va trece destul de repede de Parlament, tocmai din cauza aceasta am luat si amendamentele care mai sunt depuse de parlamentari ca sa vedem ce mai putem modifica noi direct atunci cand o depunem. Sa nu mai fie nevoie sa stam foarte mult in dezbaterea parlamentara", potrivit News.ro.De asemenea, intrebata daca ia in calcul o cerere de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis, Olguta Vasilescu a raspuns afirmativ."Da, am luat luna iunie ca sa fie pentru atacul la CCR sau pentru intoarcerea inapoi a legii, dar mai avem o luna de zile in care putem sa intram cu ea in dezbatere", a spus ea.Liderul deputatilor PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la finalul sedintei grupului deputatilor social-democrati, ca nu exista un orizont de timp pentru depunerea la Parlament a proiectului legii salarizarii unitare, fiind foarte putin probabil ca acest demers sa fie facut in cursul acestei saptamani, transmitea news.ro. Lunea trecuta Dragnea anuntase ca depunerea se amana cu o saptamana.Intrebat daca s-au primit amendamente la proiectul legii salarizarii unitare, Ciolacu a spus ca s-a creat un mail special, iar mai multi social-democrati au trimis propuneri in acest sens."Am creat un mail special, atat ministerul cat si grupul PSD si toate amendamentele merg pe mail atat la grup, cat si la minister. Sunt destule. Eu vorbesc de PSD in momentul acesta", a raspuns liderul deputatilor PSD.El a sustinut ca proiectul a fost trimis la toate grupurile parlamentare. Chestionat in continuare daca nu a primit propuneri de la celelalte grupuri, Marcel Ciolacu a sustinut ca amendamentele nu trebuie trimise la PSD, ci la Ministerul Muncii."Nu trebuie sa vina la noi, trebuie sa mearga la minister si la Comisii. Nu trebuie sa le depuna la PSD, ar fi culmea ca celelalte grupuri parlamentare sa depuna la PSD", a completat social-democratul.Intrebat in continuare cand va fi depus proiectul legii salarizarii unitare, deputatul PSD a raspuns: "Cand se vor termina absolut toate dezbaterile si toate amendamentele si dupa ce vom avea un feedback de la toate partidele".De asemenea, chestionat daca exista un orizont de timp, Marcel Ciolacu a raspuns negativ. "Nu am, nu s-a stabilit lucrul acesta. O sa stabilim", a subliniat deputatul PSD.