Grindeanu, despre estimarea FMI: Imi pastrez opinia ca economia romaneasca va inregistra, in acest an, o crestere de 5,2%

Premierul Sorin Grindeanu a scris, marti seara, pe Facebook, dupa ce FMI a imbunatatit estimarea de crestere a economiei Romaniei la 4,2% de la ritmul prognozat anterior de 3,8%, ca isi pastreza opinia ca economia va inregistra, in acest an, o crestere de 5,2%, precizand ca aceasta crestere trebuie sa se vada si in veniturile romanilor, potrivit news.ro.



"FMI si-a imbunatatit estimarile pe 2017 pentru economia romaneasca. Somajul estimat a scazut de la 6,2 la 5,4%. Iar estimarea evolutiei economiei creste de la 3,8 la 4,2%. In continuare, inclusiv dupa discutiile cu Ministerul de Finante si Comisia de Prognoza, imi pastrez opinia ca economia romaneasca va inregistra, in acest an, o crestere de 5.2 la suta", a scris premierul Sorin Grindeanu pe pagina de Facebook.

Prim-ministrul a precizat ca Guvernul s-a angajat sa sustina mediul de afaceri din Romania si va lua toate masurile in acest sens.

"De asemenea, cresterea economica trebuie sa se vada si in veniturile romanilor", si-a incheiat Grindeanu mesajul.

FMI a imbunatatit estimarea de crestere a economiei Romaniei la 4,2%, de la ritmul prognozat anterior de 3,8%, dar ritmul este totusi sub avansul de 5,2% anticipat de guvern, potrivit raportului World Economic Outlook publicat marti de institutia financiara.

Pentru 2018, FMI prognozeaza ca economia Romaniei va avansa cu 3,4%.

Seful delegatiei FMI in Romania, Reza Baqir, a declarat in martie, la finalul unei misiuni a Fondului, ca deficitul bugetar al Romaniei va ajunge in acest an la 3,7% din produsul intern brut (PIB), urmand ca dezechilibrul bugetar sa atinga 3,9% din PIB in 2018.

Guvernul a anuntat ca deficitul bugetar nu va depasi in acest an pragul de 3% din PIB impus de tratatele europene.

Fondul mai anticipeaza pentru acest an o inflatie de 1,3% in acest an, urmata de un ritm de 3,1% in 2018, dupa un ritm negativ, de -1,6%, in 2016.

Somajul va incetini de la 6% in 2016 la 5,4% in acest an si 5,2% in 2018.

FMI a imbunatatit estimarea de crestere a economiei mondiale la 3,7% in 2017, de la o estimare de 3,4% in ianuarie, datorita progreselor inregistrate in Europa, Japonia si China, dar a avertizat ca politicile protectioniste pun in pericol redresarea.