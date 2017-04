Dezincriminarea conflictului de interese: A fost eliminata controversata sintagma "prejudiciu de interes public", prin care s-ar fi permis angajarea rudelor de catre functionarii publici/ Nicolicea: "Case closed"

Cum ar urma sa arate daca se adopta modificarile din comisia juridica:



"Eu renunt la acest amendament pentru ca se pare ca nu a inteles nimeni nimic" a declarat Marton Arpad la comisie, precizand ca legea statutului deputatilor si senatorilor prevede deja ca parlamentarii nu isi pot angaja rudele."E adevarat parlamentarii nu si-ar fi putut angaja rudele. Pe de alta parte nu este vorba doar de parlamentari este vorba si de ceilalti functionari. E posibil ca pentru contractare sa vina firme sau persoane care au legatua cu functionarul public dar din start nu este corect sa aiba aceasta posibilitate, infractiunea asta facea - elimina din start o posibilitate de incalcare a unor principii de impartialitate si asa mai departe" spus in replica deputatul USR.Amintim ca, pe 8 martie, parlamentarii au votat o modificare la Legea statutului deputatilor si senatorilor prin care obtin o derogare de la Codul Penal in sensul in care nu mai este conflict de interese angajarea la cabinete a persoanelor cu care acestia au lucrat in ultimii cinci ani."Domnul Marton Arpad a renuntat la aceasta sintagma pentru ca a vazut ca a starnit reactii in mass-media pentru ca unii nu stiu ce e aia prejudiciu al interesului public (...). Ca sa nu existe o stare de incertitudine, a renuntat la acest lucru. Case closed cum spunea nemuritorul Șoric" a declarat Eugen Nicolicea, presedintele Comisiei, dupa sedinta.In forma adoptata in urma cu doua saptamani de comisia juridica, la propunerea lui Marton Arpad, definitia conflictului de interese (art. 301 din Codul Penal, alin 1) era urmatoarea: "Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act prin care s-a obtinut un folos patrimonial pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori un afin pana la gradul II inclusiv pricinuind prin asta un prejudiciu de interes public, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica pe o perioada de 3 ani."Camera Deputatilor este for decizional.Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat saptamana trecuta ca nu este de acord ca demnitarii sa isi poata angaja rudele.Pe de alta parte, nu este singura modificare adusa la acest proiect de lege.Prin initiativa legislativa, cei cinci parlamentari propun modificarea titlului articolului 301 prin inlocuirea sintagmei "Conflictul de interese" cu sintagma "Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane".De asemenea, la propunerea lui Eugen Nicolicea (PSD, presedintele comisiei juridice), s-a modificat si alineatul 2 al art. 301, astfel.Cum este acum definit in Codul Penal conflictul de interese:(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv, sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani, sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.(2) Dispozitiile alin.(1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative."Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane"Art. 301:(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act prin care s-a obtinut un folos patrimonial pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori un afin pana la gradul II inclusiv se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica pe o perioada de 3 ani.(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazurile in care actul sau decizia se refera la urmatoarele situatii:a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau indeplinirea unei obligatii impuse de lege, cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute de aceasta.Deputatii PNL si USR din comisie au votat insa impotriva eliminarii acestei sintagme. Deputatul USR Stelian Ion."In opinia PNL retransmiterea la acomisie a acestui proiect de lege a fost facuta degeaba, pentru ca proiectul are aproximativ acelasi continut. Este in mod evident o diferenta fundamentala intre forma promovata de ministrul Justitiei si ceea ce majoritatea parlamentara promoveaza in parlament. Asa cum arata acum conflictul de interese, prin Raportul care este transmis plenului, infractiunea este golita de continut. Alineatul 1 e contrazis de alineatul 2. O astfel de solutie legislativa nu poate fi sustinuta, vom vota impotriva si la plen, ca si in comisie" a spus deputatul PNL Gabriel Androneche, dupa sedinta, adaugand ca singura situatie de conflict de interese care poate fi clar demonstrata potrivit acestei legi e aceea cu angajarea rudelor.Initiatorii proiectului, adooptat deja de Senat in 2015, sunt cinci deputati si senatori, majoritatea fosti parlamentari: deputatii PSD Ciprian Nica si Victor Roman, deputatul UDMR Marton Arpad-Francisc (a fost ales pentru un nou mandat), deputatul de la Minoritati Ion Marocico si deputatul PC-PLR Aurelian Ionescu.In sedinta trecuta s-a votat- (1) Dispoziţiile art.289 - 292, art.295, art.297 - 300 şi art.304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art.175 alin.(2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.