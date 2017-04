Dan Andronic: Ma voi prezenta in fata Parlamentului, voi putea oferi date pe care nu le-am dezvaluit pana acum

"Intrucat am fost intrebat daca ma voi prezenta pentru audieri in Parlament, vreau sa dau pentru toata lumea urmatorul raspuns: nu am fost anuntat de audierea la Comisia SRI sau oricare alta comisie, iar acum sunt plecat din tara. Dar sigur ma voi prezenta in fata Parlamentului atunci cand ajung in Romania. Mai ales ca voi putea prezenta comisiei date pe care nu le-am dezvaluit in serial, existand posibilitatea ca pana atunci sa apara si alte elemente", a scris el, potrivit News.ro. Presedintele comisiei parlamentare de control al SRI, Adrian Tutuianu, a declarat marti ca nu se mai impune audierea lui Dan Andronic in legatura cu afirmatiile acestuia privind alegerile prezidentiale din 2009 deoarece, "probabil joi", va fi decisa constituirea unei comisii parlamentare de ancheta in acest caz.Liderii coalitiei PSD - ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au anuntat miercurea trecuta ca au convenit sa ceara Parlamentului infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara pentru "a clarifica aspectele ce tin de organizarea alegerilor din 2009, dar si de rezultatul scrutinului prezidential", sustinand ca o astfel de comisie este necesara "ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public si care pun sub semnul intrebarii respectarea principiului alegerilor libere si corecte ca premisa esentiala a functionarii democratiei in Romania".Dan Andronic a scris saptamana trecuta ca Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea sunt doua dintre personajele care au ajutat la victoria lui Traian Basescu in alegerile prezidentiale din 2009.Andronic sustine ca in noaptea de dupa turul al doilea al prezidentialelor Gabriel Oprea i-a spus sa vina la locuinta sa, pentru ca are nevoie de el, iar acolo i-a gasit pe George Maior, Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi."Am intepenit. Acolo era Statul! In acel birou se gaseau George Maior, directorul SRI, Florian Coldea, prim-adjunctul SRI, Laura Codruta Kovesi, procurorul general al Romaniei, Gabriel Oprea, fost ministru de Interne si inca o persoana inalta pe care nu o cunosteam. Voturile din diaspora. Aici, Florian Coldea avea multe date si cifre, dar si George Maior primea informatii. Cred ca, atat cat am stat eu acolo, Kovesi a primit cel putin doua telefoane la care a raspuns: "Da, domnule Presedinte". Dupa care iesea din incapere si continua discutia. In mod evident, Kovesi era o parte importanta a grupului, intelegeam din modul in care punea intrebarile referitoare la actiunile ce se pot intreprinde. Au ramas in acea incapere Laura Codruta Kovesi, George Maior, Florian Coldea, Gabriel Oprea... Oamenii care au facut posibila victoria lui Traian Basescu in 2009", a scris Andronic.El a fost audiat martea trecuta la Directia Nationala Anticoruptie, declarand ca a fost citat intr-un dosar mai vechi, fara a da alte informatii despre cauza in care a fost chemat de procurori.Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, tot martea trecuta, ca Dan Andronic, om de afaceri si consultant politic, are calitatea de suspect, fiind acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, pentru ca in septembrie 2016, cand a fost audiat in dosarul privind campania prezidentiala din 2009, a facut declaratii mincinoase despre banii incasati de firma sa pentru consultanta politica acordata de el in campania electorale, acreditand ideea ca persoanele inculpate in cauza nu au participat la savarsirea faptelor de care sunt acuzate.