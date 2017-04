Nicusor Dan, despre crticile aduse de unii deputati USR: "In USR exista o comunicare institutionalizata; toti cei 1.500 de membri pot sa participe la ea"

"Este un calendar pe care l-am stabilit impreuna cu presedintii de filiale judetene, pe 11 februarie am stabilit acest calendar, pe statut vorbesc acum. S-a numit o comisie care sa centralizeze toate propunerile, comisia asta a fost anuntata in martie. Tot atunci am anuntat si coordonatorii de regiuni care sa preia toate propunerile pe statut. S-a facut o centralizare pana pe 13 aprilie si pe 22 aprilie, impreuna cu toti parlamentarii, toti presedintii de filiale judetene dezbatem statutul ca asta vad ca e problema. Pe chestiuni pe care este consens le introducem in statutul cu care mergem catre Congres, unde exista divergente, le identificam si punem Congresul sa voteze care din optiune este mai buna. Exista o dezbatere care are un calendar care a inceput deja de doua luni", a afirmat Nicusor Dan, intrebat daca exista o dezbatere in partid.Intrebat daca face "un dialog al surzilor", liderul USR a spus: "Eu cred ca exista o comunicare institutionalizata astfel incat toti cei 1.500 de membri sa poata sa participe la ea".