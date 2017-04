Revocarea lui Misu Negritoiu din fruntea ASF, discutata de conducerea Parlamentului. Raportul a fost facut in octombrie 2016

Comisia cere inscrierea pe ordinea de zi a Birourilor permanente reunite ale Parlamentului a raportului. O sedinta a conducerii reunite urmeaza sa aiba loc tot marti, de la ora 14.30. Urmeaza ca revocarea sa fie votata de plenului reunit al parlamentului.Raportul a fost intocmit in octombrie anul trecut de comisiile de specialitate ale Parlamentului, in urma unei analize asupra modului in care ASF a gestionat, la acel moment, criza de pe piata RCA, insa va fi pus pe ordinea de zi a unui plen reunit in contextul scandalului nationalizarii fondului de pensii private. Amintim ca ASF a decis sa sanctioneze compania NN cu o amenda de 750.000 lei.Potrivit documentului, membrii comisiilor de specialitate au constatat ca reputatia lui Misu Negritoiu "este iremediabil afectata de imaginea nefavorabila creata in piata de asigurari", noteaza Agerpres.Desi lui Negritoiu i s-a cerut demisia, acesta a refuzat.