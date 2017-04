Proiect legislativ: Apa potabila imbuteliata sa fie verificata suplimentar cu trei zile inainte de expirarea termenului de valabilitate

Astfel, alineatul 10 al articolului 7 din Legea 458/2000 privind calitatea apei potabile se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, decide efectuarea unei monitorizari suplimentare cu trei zile inainte de expirarea termenului de valabilitate si ori de cate ori exista dovezi care atesta prezenta in apa a unor substante sau microorganisme care au fost sau nu au fost stabilite ca parametrii in conformitate cu anexa nr. 1 si care pot constitui un pericol potential pentru sanatatea umana".In propunerea legislativa se mai precizeaza ca monitorizarea suplimentara se realizeaza individualizat pentru fiecare substanta sau microorganism in cauza.Potrivit expunerii de motive, compozitia bacteriologica si chimica a apei potabile imbuteliate se modifica in timp."In ultima perioada, in apa potabila imbuteliata au fost depistate si microorganisme cu depasiri ale valorilor legale admise de 15 ori mai mari decat valoarea limita. Din aceasta cauza consideram ca legislatia in domeniu trebuie modificata pentru a preintampina astfel de situatii", au argumentat initiatorii propunerii legislative.Social-democratii mai precizeaza ca apa potabila imbuteliata este testata legal inainte de imbuteliere si la 12 ore dupa, iar daca a trecut aceste doua teste, apa este considerata buna de consum pana la expirarea termenului de valabilitate."Totusi, in urma analizelor, s-au gasit in apa imbuteliata aflata pe raftul magazinelor niveluri depasite ale continutului de bacterii sau de suubstante nocive. Avand in vedere ca apa imbuteliata isi schimba compozitia in timp in defavoarea consumatorului, trebuie facute teste ale apelor imbuteliate nu numai la izvor si dupa 12 ore de la imbuteliere, cum se face acum, ci si cu trei zile inainte de expirare a termenului de valabilitate. Aceste standarde trebuie trecute astfel pe etichete, iar institutia abilitata sa verifice cauzele modificarii compozitiei apei, precum si conditiile de depozitare", au conchis initiatorii propunerii legislative.