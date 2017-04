Victor Ponta, interviu la televiziunea maghiara: In democratiile postdecembriste exista sisteme de putere paralele. In Romania, sistemul paralel e format din ONG-uri/ Sunt semnale ca Soros a avut legatura cu alungarea sa din fruntea guvernului, crede Ponta

Fostul premier Victor Ponta a vorbit, intr-un interviu pentru televizunea publica maghiara M1, despre influenta lui George Soros in regiune, el considerand ca sistemele de putere paralele care au fost construite in democratiile postdecembriste au o anumite putere politica, chiar daca in mod normal nu ar trebui sa se implice in politica, relateaza agentia de stiri maghiara MTI. Potrivit lui Ponta, in Romania acest sistem paralel este alcatuit de organizatii neguvernamentale, in timp ce in alte tari este alcatuit de universitati sau "alte structuri".Despre ONG-urile romanesti, Ponta a declarat ca, atunci cand sunt examinate cu atentie, reprezentantii acestor organizatii se dovedesc deseori ca au fost educati in aceleasi institutii si sunt finantati de aceleasi organisme.Intrebat daca fundatiile lui Soros au fost implicate, direct sau indirect, in alungarea sa, Ponta a spus ca exista "semne" ca asa s-a intamplat.