Tribunalul Bucuresti a respins contestatia lui Daniel Constantin privind suspendarea Congresului ALDE

"Prin hotararea Tribunalului Bucuresti se respecta o decizie luata de majoritatea membrilor din conducerea ALDE (provenind din Partidul Liberal Reformator - PLR si Partidul Conservator - PC), precum si de toate filialele judetene ALDE, cu exceptia unei parti a filialei Galati, in pofida incercarilor disperate ale lui Daniel Constantin si ale apropiatilor sai de a infrange vointa majoritatii pentru propriile interese. Totodata, decizia judecatorilor arata ca demersul lui Daniel Constantin nu a avut la baza incalcarea normelor statutare ale ALDE, ci doar orgoliile, frustrarile si agenda personala ale catorva persoane."Facem precizarea ca inclusiv filialele din care provin doi dintre cei trei contestatari ai deciziei de organizare a Congresului ALDE, Mircea Banias si Mircea Irimie, au votat pentru organizarea Congresului si au stabilit delegatii la Congres. Dupa cum se poate observa, cei care nu sunt de acord cu desfasurarea Congresului ALDE au ramas doar Daniel Constantin si un grupuscul" se arata in comunicat."A incercat sa le blocheze. Ce ati aflat, ce a aparut in presa nu pot sa va confirm. Hai sa zicem ca a incercat", a declarat Calin Popescu Tariceanu intrebat despre situatia conturilor ALDE.Chestionat in continuare daca el are in acest moment acces la conturi, Tariceanu a evitat un raspuns clar."Eu, ca presedinte al partidului, nu ma ocup de conturile partidului asta ca sa fie clar. Nu e treaba presedintelui partidului", a replicat el.Potrivit unor surse din ALDE, Daniel Constantin a notificat banca la care formatiunea are deschise conturi spunand ca exista un proces pe rol, iar reprezentantii unitatii financiare au decis ca pana la clarificarea situatiei sumele nu vor putea fi accesate de nimeni din partid."Da, va confirm ca in situatia de fata conturile nu se pot folosi pana la clarificarea juridica in instanta", a declarat Daniel Constantin pentru News.ro.Potrivit surselor citate, s-a ajuns in aceasta situatie dupa ce Daniel Constantin a contestat la Tribunalul Bucuresti decizia Delegatiei Permanente a ALDE de organizare a Congresului in luna aprilie."S-a ajuns la o situatie de blocaj pana cand se va solutiona juridic. Saptamana viitoare sunt primele termene date de Tribunal. Daca vom castiga, atunci se va suspenda congresul si situatia cu conturile ramane blocata. Daca nu vom castiga, ei vor organiza congres, dar dupa congres se vor duce la tribunal sa inregistreze noul statut si noua conducere. Ele nu vor fi validate, pentru ca e un proces pe rol", au declarat surse din ALDE, apropiate lui Daniel Constantin, pentru News.ro.Delegatia Permanenta a ALDE a decis pe 19 martie convocarea Congresului partidului, in cadrul caruia urmeaza sa fie aleasa noua conducere a formatiunii, pentru data de 21 aprilie. Daniel Constantin a declarat ca Delegatia Permanenta a fost convocata nestatutar si a anuntat ca va contesta in instanta decizia de convocare a Congresului.