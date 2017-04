Oprea la Curtea de Apel Bucuresti, despre intalnirea din seara prezidentialelor din 2009: "Nu a fost decat o singura intalnire. S-a mancat timp de doua ore"

"Nu a fost decat o singura intalnire, o masa, o intalnire informala. S-a mancat timp de doua ore, doua ore si jumatate...", a spus Oprea, referindu-se la intalnirea despre care a relatat Dan Andronic.Intrebat cum comenteaza afirmatiile lui Marian Vanghelie, care a sustinut ca Gabriel Oprea ar fi spus ca a fost drogat de George Maior, fostul ministru a raspuns: "M-ati auzit vreodata sa comentez ceva despre domnul Vanghelie?".Oprea a venit, vineri dimineata, la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul in care fostul primar al Sectorului 2, Neculai Ontanu, este acuzat ca a luat mita un teren de 1.500 de metri patrati intr-o zona rezidentiala de pe strada Barbu Vacarescu, pentru a facilita retrocedarea mai multor terenuri de peste 83.000 de metri patrati.Joi seara, Oprea a declarat, la Antena 3, referindu-se la intalnirea din seara alegerilor prezidentiale din 2009 ca a fost doar o invitatie la masa cu ocazia zilei lui Neculai Ontanu."Ma uit la televizor si ma doare capul. Am anuntat ca dau o masa, la mine acasa. Era ziua lui Ontanu. L-am invitat pe domnul Andronic, pe Anghel Iordanescu, pe Vasile Dancu, l-am invitat si pe domnul Maior. Masa a durat pana la ora 22.30 - 23.00. Eu nu stiu ce a discutat fiecare, mi-am facut datoria de gazda. A fost o simpla masa", a spus Gabriel Oprea la Antena 3, dupa care a inchis telefonul.Ulterior, el a revenit, confirmand si prezenta lui Florian Coldea la intalnire."Va explic moment cu moment. Nu infirm faptul ca a fost domnul Coldea, dar vreau sa va explic exact. Sa stiti ca mai sunt si mese intre prieteni sau intre colegi si nu dureaza toata noaptea. A durat doar doua ore jumatate si a fost doar o masa", a mai spus Gabriel Oprea.Dupa declaratia lui Gabriel Oprea, Dan Andronic a scris pe Facebook ca in 6 decembrie 2009 a stat pana dupa ora 21.00 cu Sebastian Vladescu, cu fosta sotie a lui Calin Popescu Tariceanu, Ioana, si cu niste prieteni si a vazut rezultatele exit-pollurilor. El a sustinut ca a fost sunat dupa ora 21.00 de Gabriel Oprea, care l-a chemat la el acasa, nu la ziua lui Nicolae Ontanu, pe care nici nu prea il cunostea. Andronic spune ca nu a stat la nici o masa, ci a intrat direct in birou, unde erau Maior, Coldea, Kovesi si Vasile Dancu.Fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei Marian Vanghelie a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti, referitor la turul al doilea al alegerilor prezidentiale din 2009, ca stia despre implicarea lui Gabriel Oprea si a lui George Maior pentru a-l face pe Traian Basescu sa castige scrutinul, fapt cunoscut de mai multe persoane, carora le-ar fi teama sa vorbeasca. Vanghelie le-a mai spus jurnalistilor sa il caute pe Gabriel Oprea, care ar fi sustinut ca George Maior l-a drogat.