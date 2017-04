Nicusor Dan ii raspunde lui Tudor Benga: "Apropierea Congresului incepe sa ne ia usor mintile. Sa dezbatem, dar sa nu ne mintim intre noi"

Ce scrie Nicusor Dan:"Din pacate apropierea Congresului USR incepe sa ne ia usor mintile.Postarea de ieri a lui Tudor Benga, preluata de Hotnews, si declaratii recente ale lui Cristian Ghinea, afirma ca actuala conducere a USR refuza o dezbatere asupra viitorului partidului.Aceasta afirmatie este, din pacate, un neadevar.Un calendar clar de pregatire a Congresului fost stabilit in sedinta presedintilor de filiale judetene din 11 februarie. In teleconferinta cu presedintii filialelor judetene din 28 februarie au fost anuntati responsabilii care sa colecteze propunerile de la TOTI membrii asupra Statutului.Pana in 10 aprilie acesti responsabili au sistematizat propunerile primite de la membri. In 22 aprilie comisia de juristi va prezenta sinteza nationala catre presedintii filialelor judetene, care vor agrea asupra chestiunilor fundamentale pentru care exista puncte de vedere diferite, acestea urmand sa fie transante de Congres. Tot in 22 aprilie se va discuta despre alte documente care sa fie eventual aprobate de Congres in afara Statutului.Tudor si Cristi stiau aceste lucruri cand au facut declaratiile publice. Dezbaterea interna chiar are loc.Campania interna este legitima, dar nu e in regula cand se bazeaza pe informatii false transmise in spatiul public. Sa dezbatem, dar sa nu ne mintim intre noi." Deputatul USR de Brasov Tudor Benga a scris pe Facebook , referindu-se la documentul intern pe care l-a lansat la inceputul lunii impreuna cu deputatii Cristian Ghinea si Adrian Prisnel, ca cei din conducerea partidului nu abordeaza subiectele lansate in dezbatere, ceea ce este "suparator" si ca "parti" din conducerea partidului "se tem de deschidere si de competitie".La randul sau Cristian Ghinea il critica pe Nicusor Dan, intr-un interviu pentru ziare.com , caruia ii reproseaza ca "nu a gestionat foarte bine" succes alegerilor si ca partidul nu este organizat. In acelasi interviu, Ghinea s-a referit si el la documentul intern si a afirmat ca daca se accepta propunerile sale - "referendumul intern, ideea de partid cu mai multi lideri, care sa permita venirea unora cum e Dacian Ciolos" - nu are de ce sa candideze la sefia partidului, impotriva lui Nicusor Dan.De asemenea, Ghinea afirma ca desi Dan a anuntat ca va candida pentru functia de presedinte al partidului, nu a venit cu o platforma.