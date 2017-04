Sorin Grindeanu ameninta cu "masuri legale" impotriva companiei NN in scandalul posibilei nationalizari a pensiilor private: Cei care aduc aceste lucruri in spatiul public si sadesc neincredere vor trebui sa plateasca

Compania NN a precizat miercuri ca "Continutul scrisorii trimise de NN Pensii catre clientii sai este unul exclusiv informativ si acesta nu reprezinta un avertisment", in conditiile in care Ministerul Finantelor si ASF au respins informatiile privind nationalizarea pensiilor private."Cei care aduc aceste lucruri in spatiul public si sadesc neincredere vor trebui sa plateasca", spune Sorin Grindeanu."Nu mai putem sa ne jucam cu zvonuri. Domnul ministru (al Finantelor - n.red.) a iesit de cateva ori spunand ca este un zvon, o prostie", a adaugat Grindeanu.