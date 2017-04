Basescu, reactie la ancheta parlamentara privind alegerile din 2009: "Dragnea, ai grija, s-ar putea sa nu-ti placa ce se va spune la Comisie. Mai bine, lasa Parchetul General sa faca ancheta"

Redam postarea integrala:"Este Saptamana Mare si, in principiu, am incercat sa ma abtin de la a intra in controverse publice. Incerc sa o fac si acum legat de ultima initiativa din 'Programul de guvernare' al PSD - ALDE: infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Ce bucurie pe capul celor pe care, din 2000 incoace, i-am batut in alegeri pe unde i-am prins. Isi vor lua, in sfarsit, revansa. Ce-i drept, nu la urne, ci la televizor.Un cor agitat al invinsilor mei la urne a inundat tara, fie ca este vorba de Mircea Geoana, Adrian Nastase, Victor Ponta, gadistii de la Antena 3, analisti si jurnalisti specializati in dezinformare etc. Propunerea a avut atat succes, incat eu propun sa facem o ancheta si pentru alegerile prezidentiale din 2004. In felul acesta, putem sa le dam cate un mandat luzarilor Mircea Geoana si Adrian Nastase sau sa-l linistim pe Ponta ca, in 2009, desi la urne au pierdut, au reusit, totusi, sa fure voturi pe masura talentului innascut al PSD.Geoana, Nastase si Ponta, fiti, in sfarsit, fericiti. In concluziile anchetei, talentatul presedinte Dragnea va va declara presedinti ai Romaniei. Geoana, ai grija, asaza-te la coada, ca primul la rand este Adrian Nastase. Mai departe, va intelegeti voi cu Iohannis cum va randuiti la Cotroceni. Cand ma gandec ca Romania va avea asigurati presedintii pentru urmatorii 15 ani, chiar imi dau seama ce important este 'Programul de guvernare' PSD - ALDE.Sarbatori fericite !PS: Dragnea, ai grija, s-ar putea sa nu-ti placa ce se va spune la Comisie. Mai bine, lasa-i Parchetului General sa faca ancheta."