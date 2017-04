Nemultumiri in USR, inainte de Congres. Deputatul Tudor Benga: "Parti din conducerea actuala se tem de deschidere si de competitie. Genul asta de perspectiva risca sa ne transforme intr-un partid irelevant"

Redam postarea publicata miercuri de Benga:



In documentul obtinut de Hotnews.ro si publicat pe 4 aprilie, Benga, Ghinea si Prisnel propun institutirea unei conduceri policentrice, intarirea rolului vicepresedintilor - alaturi de presedintele fondator, institutionalizarea unor platforme doctrinare, dar si referendumuri interne pe chestiunile cele mai spinoase."Spunem din capul locului ca nu suntem partizanii unui USR mic care sa ajunga la putere peste multi, multi ani", arata cei trei deputati in preambulul documentului.Documentul vine pe fondul tensiunilor interne accentuate din USR: neintelegerile dintre Nicusor Dan si Clotilde Armand si respingerea lui Dacian Ciolos de catre Nicusor Dan. De altfel, ambele momente sunt enuntate in documentul obtinut de HotNews.ro.Cei trei initiatori arata ca "din pacate, nici statutul actual al USR, nici propunerea de statut supusa dezbaterii interne nu ofera un control democratic intern, nu creeaza stimulente pentru deschidere"."Dintr-un simt de datorie fata de partid si colegii mei am ezitat in ultimele saptamani sa tratez cateva subiecte public. Suntem o echipa si ca si echipa ai nevoie si de antrenamente cu public, dar si de sedinte cu usile inchise in vestiar. Si am o datorie cel putin la fel de mare fata de alegatori. Unii, multi, m-ati votat fara sa aveti habar cine sunt dar gasindu-ma pe listele USR. Altii, nu putini, ma stiati pe mine si munca mea si asta v-a dat incredere in proiectul mai larg USR. Asa ca am o datorie, atat fata de alegatori cat si fata de USR, sa va tin la curent despre unde ne gasim.Iar primul lucru pe care trebuie sa-l stiti este ca in momentul de fata in USR este in plina desfasurare o campanie electorala interna. Este in primul rand despre leadership si despre principii, dar inevitabil si despre putere si despre directie. Toate subiecte care se vor transa, sub o forma sau alta, la congresul national USR de la Cluj din 12-14 mai. Iar voi, alegatorii nostri, aveti dreptul si trebuie sa stiti cat mai mult despre procesul asta. Eu scriu, vorbesc si lupt de ani de zile pentru deschiderea pietei si o altfel de clasa politica, si am intrat in politica in primul rand pe un astfel de mandat. Sa joc altfel decat public si deschis ar insemna sa-mi delegitimez cu propria mea mana mandatul ce mi-a fost incredintat.Acum mai bine de o saptamana am lansat, impreuna cu colegii mei deputati Cristian Ghinea si Adrian Adrian Claudiu Prisnel, un document programatic. Un set de principii si proiecte despre ce ar trebui sa fie USR. O viziune despre un partid deschis, construit pe reguli clare, pe democratie interna si competitie deschisa, capabil atat sa creasca cat si sa atraga lideri, si mai ales sa stranga sub acelasi steag intreg segmentul reformist al acestei natii. Un partid capabil sa smulga tara asta din subdezvoltarea cronica in care a fost tinut de clasa politica. Un partid capabil sa se bata cu PSD, sa castige puterea si sa reformeze statul. Cat mai curand, nu peste ani si ani.Am lansat acest document in primul rand in interiorul partidului. L-am vrut mai intai de toate o baza de discutie, un punct de plecare intr-o dezbatere absolut necesara despre cine vrem sa fim si incotro vrem sa mergem. Desi s-a scurs repede in presa, nu l-am popularizat in nici un fel public tocmai dintr-un sens de fair-play fata de organizatie si colegi. Desi am fost cat se poate de clari despre faptul ca vrem pur si simplu sa intarim organizatia prin reguli si principii clare si deschise, am fost urgent atacati, atat din interior cat si din exterior, ca vrem sa-i luam partidul lui cutare sau cutare.Dar, mai suparator decat orice, desi documentul a primit feedback extrem de pozitiv din partea a numerosi membri, conducerea actuala a partidului nu da nici un semn ca ar interesa-o vreo discutie serioasa pe aceste subiecte. Ceea ce naste aceleasi dubii pe care le-a nascut si episodul "uite Ciolos, nu e Ciolos" de luna trecuta. Anume ca parti din conducerea actuala se tem de deschidere si de competitie. Ca sunt mai degraba preocupati de mentinerea propriei influente in partid, decat de deschiderea si dezvoltarea sa. Ca vad mai degraba pericolul unor competitori puternici acolo unde ar putea vedea potentialul unor coechipieri de valoare. Iar genul asta de perspectiva risca sa ne transforme intr-un partid mic si irelevant taman acum cand ar trebui sa prindem aripi si sa canalizam setea uriasa de reforma din societatea asta.(...)Nu am o miza personala in batalia asta. Nu caut o functie de conducere in partid si nu intentionez sa candidez. Asa cum nu am simtit nevoia sa fac parte nici din conducerea filialei Brasov, as prefera sa nu trebuiasca sa fac parte nici din cea nationala. Cred in impartirea cat mai larga a puterii. Cred in organizatii puternice prin sisteme in primul rand, si-abia apoi prin indivizi. Am idei multe si clare despre cum ar trebui sa arate munca de reprezentare facuta corect a unui parlamentar si as prefera sa-mi pot vedea exclusiv de ea.Dar pentru asta am nevoie sa stiu ca organizatia din care fac parte e condusa pe principii clare, cu reguli si proceduri, nu cu decizii lasate la discretia unui om sau unui grup restrans. Si ma voi bate pana-n panzele albe ca sa ma asigur ca va fi asa. Asa cum am facut-o si in aceste prime luni de mandat si asa cum pozitiile mele constante din discutiile grupului parlamentar stau marturie. Cine a lucrat cu mine stie ca sunt mai presus de toate un constructor. Dar cine a concurat cu mine stie si ca sunt un competitor feroce. Nu-mi doresc altceva decat sa ma asigur ca USR devine organizatia deschisa si democratica la care am visat. Partidul cu reguli clare de functionare, care sa permita genul de competitie de idei fara de care nu vom putea schimba profund niciodata modul de a face politica.In acest moment nu simt ca aceasta viziune este impartasita suficient la varful partidului. In particular nu simt ca actuala conducere intelege importanta acestor principii si adevarata miza a momentului in care ne gasim. Nu-mi doresc sa ne-mpartim in tabere si nu am dubii ca lucrurile care ne unesc sunt infinit mai multe decat cele care ne despart. Dar nici o compatibilitate de idei, nici o afinitate de perspectiva nu rezista cu adevarat testului timpului fara un set cat mai detaliat de reguli. Noi am propus unele cat se poate de clare. Pentru ele ma voi lupta si ele sunt baza sustinerii sau opozitiei mele in saptamanile care vor urma."