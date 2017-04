Cristian Ghinea: PSD inventeaza impozitul pe gospodarie; e o alta forma de a nu spune ca reintroduc impozitul progresiv/ Americanii tot discuta despre cum pot renunta la sistemul "cosmaresc" de deduceri

"PSD are acest talent de a inventa etichete, cred ca vine de la consultantii israelieni ideea asta. (...) Suntem unici in lume - inventam impozitul pe gospodarie. Nu exista impozit pe gospodarie, impozitul se plateste pe venit. Aceasta este o alta forma de a nu spune ca vor reintroducerea impozitului progresiv, acel impozit la care cu cat castigi mai mult, cu cat muncesti mai mult, cu atat statul te pedepseste pentru acest efort. (...) Este vechea discutie intre cota unica si impozitul progresiv. Impozitul progresiv permite deduceri. Uitati-va la americani. Au 4000 de pagini in Codul Fiscal, este un cosmar de implementat si tot discuta despre cum se poate renunta la acest sistem "cosmaresc" de deduceri. Nu cred ca avem noi in Romania o administratie fiscala atat de profesionista care sa implementeze sistemul cu deduceri in mod eficient", a afirmat Cristian Ghinea.Fostul ministru al Fondurilor Europene a mai spus ca sustine cota unica "pentru ca este usor de implementat" si aduce mai multi bani la buget."Cota unica este un sistem care a crescut la momentul respectiv veniturile la buget pentru ca este usor de implementat si omul stie foarte clar cat castiga, cat da statului. Sa venim acum cu un sistem prin care cu cat muncesti mai mult statul iti ia din bani si apoi iti spune "adu-mi tu chitante si iti dau o parte din bani inapoi". Nu mai bine imi lasi banii de la bun inceput mie?", a conchis Cristian Ghinea. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit, marti seara, despre impozitul pe gospodarie pe care vrea sa il introduca Ministerul de Finante , ea sustinand, la Romania TV, ca romanii vor putea astfel sa isi deduca toate cheltuielile, inclusiv meditatiile pe care le primesc copiii, si astfel va disparea economia neagra din tara."Este sistemul american, daca vreti. Daca vor citi programul de guvernare vor intelege cum se face acest lucru. Ideea e sa scoti din economia neagra toti banii posibili. Apropo si de unde incasam ca sa marim salariile. Pai fiscalizam totul. Dumneavoastra, de exemplu, daca anul viitor veti avea posibilitatea sa duceti copilul la scoala de balet si sa va deduceti aceasta chitanta, aceasta cheltuiala, veti cere chitanta? Logic. Daca va puneti perdele in casa si stiti ca se pot deduce, mergeti si cereti chitanta? Veti ajunge la un moment dat sa cereti de peste tot facturi. Va duceti copilul la meditatii, cereti si puteti sa va deduceti", a spus ministrul.